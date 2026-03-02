El hermetismo duró meses, pero la escena terminó explotando en vivo. Lali Espósito irrumpió sin aviso en Somos Gelatina, el streaming que conduce Pedro Rosemblat, y dejó al descubierto el detalle que todos esperaban ver. No fue una declaración formal ni un comunicado elegante: fue un gesto directo frente a cámara que volvió a poner el foco en su casamiento.

Pedro Rosemblat estaba al aire cuando deslizó una frase que encendió la mecha: “Por ahí piensan que este anillo tiene que ver con eso”. La insinuación abrió la puerta y, casi como si estuviera todo calculado, la artista apareció en plano. La dinámica cambió en segundos y el chat explotó.

Con tono burlón y consciente del revuelo que generaba, Lali Espósito sostuvo la mano y lanzó: “¿Esto quieren Zorras? ¿Ver esto?”. La referencia no pasó desapercibida entre sus seguidores, que rápidamente viralizaron el recorte. La escena no parecía improvisada y ella misma lo dejó claro cuando pidió: “Haceme un zoom negro, esto tuvo un laburo de producción increíble”.

El intercambio fue creciendo en complicidad. La intérprete no solo mostró el anillo sino que decidió rematar el momento sin medias tintas. “Vivan los novios”, dijo antes de acercarse a Pedro Rosemblat y besarlo frente a todos. El gesto funcionó como confirmación simbólica y terminó de desactivar cualquier especulación sobre la relación.

Después del beso, el conductor tomó la palabra mientras ella se corría del plano para seguir detrás de escena. “Gracias Mariana, estoy comodísimo. Me desorbitaste el chat Mariana”, comentó entre risas, dejando en evidencia el impacto que había tenido la aparición.

Durante meses, Lali Espósito había evitado dar detalles sobre la boda. Había confirmado el compromiso, pero mantuvo en reserva fechas y planes. Esta vez eligió otro camino: mostrar el anillo y jugar con la expectativa en un espacio íntimo y descontracturado.

La irrupción fue breve, pero suficiente para instalar nuevamente el tema en redes sociales. Entre guiños, humor y un beso en vivo, la cantante convirtió un simple zoom de cámara en una escena que volvió a poner su gran día en el centro de la conversación.