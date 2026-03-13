Un fuerte revuelo se generó en redes sociales luego de que se viralizara un video de Santiago Motolo, actor que participó en El Marginal, disparando al aire en el barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires. Las imágenes generaron preocupación y críticas debido al riesgo que implica realizar este tipo de acciones en un lugar donde circulan familias y niños.

En el video se puede ver a Santiago Motolo acompañado por un vecino del barrio, quien aparentemente le enseña a utilizar una pistola 9 mm. En las imágenes, el hombre se ubica detrás del actor, lo ayuda a sostener el arma y le acomoda los brazos mientras gatilla varias veces.

Según se observa en el material que rápidamente se difundió en redes sociales, Santiago Motolo dispara al menos tres veces al aire. La situación se vuelve todavía más delicada porque el episodio ocurre muy cerca de una cancha de fútbol donde habitualmente juegan chicos del barrio.

La presencia de Santiago Motolo en el barrio 31 no era casual. De acuerdo a la información que trascendió, el actor e influencer había visitado el lugar con la intención de grabar contenido para sus redes sociales y generar material para sus seguidores.

Durante esa misma jornada, luego de protagonizar la escena que desató la polémica, Santiago Motolo continuó grabando videos en la cancha cercana. En esas imágenes se lo ve sorprendido por el lugar y comenta: “No puedo creer lo linda que está esta cancha”, mientras recorría el predio deportivo.

Sin embargo, no era la primera vez que Santiago Motolo visitaba el barrio 31. Según trascendió, días antes había estado en el mismo lugar con el mismo objetivo de grabar contenido, pero debió retirarse luego de que se produjera un tiroteo en la zona.

Tiempo después decidió regresar al barrio y fue en esa segunda visita cuando quedó registrado el polémico video que lo muestra disparando al aire. El hecho generó críticas por la irresponsabilidad de realizar disparos en un espacio urbano.

Especialistas advierten que este tipo de acciones son extremadamente peligrosas, ya que las balas disparadas al aire pueden convertirse en “balas perdidas”. Cuando caen, pueden herir gravemente o incluso provocar la muerte de alguien. Hasta el momento no se informó si la Justicia avanzó contra Santiago Motolo ni si se identificó al hombre que aparece junto a él en el video.