Para elegir una película de Navidad en Netflix, Disney+ o Max, la primera decisión puede ser qué clase de noche se busca. Entre los siete clásicos de esta selección hay una comedia para ver en familia, dos romances separados por más de seis décadas y hasta una de terror que empieza con un regalo. Algunas películas se consiguen en varias plataformas y otras llevan la búsqueda hasta Prime Video o Mercado Play.

Tres clásicos para ver en familia

En Disney+, Mi pobre angelito (1990) tiene a Macaulay Culkin en el papel de Kevin, el chico que se queda solo en casa durante las fiestas. Buena parte del gusto de volver a verla está en anticipar el próximo encuentro del protagonista con los ladrones que interpretan Joe Pesci y Daniel Stern. Catherine O’Hara completa el elenco como la madre de Kevin.

Si en Mi pobre angelito la familia quiere volver a reunirse, el protagonista de El Grinch (2000) preferiría que nadie tuviera motivos para festejar. Jim Carrey interpreta al vecino verde y malhumorado que vive en las afueras de Whoville y decide arruinarles la Navidad a sus habitantes. La comedia de Ron Howard es la más fácil de encontrar de la selección: está en Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max.

Para quienes prefieran la animación, El expreso polar (2004) está en Netflix, Universal+ y Disney+. Robert Zemeckis dirige la aventura protagonizada por Tom Hanks en la que un chico sube a un tren en Nochebuena. Viaja al Polo Norte y, en el camino, descubre cuánto cuentan la amistad y el coraje cuando se anima a dar ese primer paso.

Dos romances, una de monstruos y un clásico de Frank Capra

En El bazar de las sorpresas (1940), de HBO Max, dos empleados de una tienda apenas se toleran, pero esperan con ilusión las cartas anónimas que, sin saberlo, se escriben entre ellos. Ernst Lubitsch dirige a Margaret Sullavan y James Stewart. En Prime Video, El descanso (2006) reúne a Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law y Jack Black: dos mujeres intercambian casas para las vacaciones y cada una conoce a alguien en su destino.

Para darle un giro a la noche, HBO Max tiene Gremlins (1984), de Joe Dante y producida por Steven Spielberg. Un joven incumple tres reglas para cuidar a su nueva mascota y su pueblo termina invadido por monstruos. El cierre más emotivo está en Mercado Play con ¡Qué bello es vivir! (1946). A las órdenes de Frank Capra, James Stewart interpreta a un empresario que en plena Navidad recibe un regalo singular: un ángel le muestra cómo habría sido la vida de los demás sin él.