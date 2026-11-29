Wanda Nara todavía está pagando multas en el country por la última fiesta de cumpleaños a la que invitó a L-Gante, según contó entre risas en Dos Reyes & INK Stream. El recuerdo apareció en una videollamada con el cantante y el presentador Luis Perdomo, justo cuando la conductora de MasterChef Celebrity estaba haciendo planes para volver a festejar.

“Me quiero hacer una fiesta grande. Estamos viendo a ver dónde y en qué fecha”, le contó la empresaria a Perdomo. Su idea era reunir a los invitados aproximadamente una semana después de su cumpleaños, aunque el día seguía abierto. “Resuélvanse la fecha”, les pidió. “Le metemos, le metemos fiesta”, se ofreció el presentador, dispuesto a darle una mano con la organización.

“Ustedes me dan pánico”, les contestó Wanda Nara antes de explicar qué reparo tenía con semejante oferta. “La última vez que Elián vino a mi cumpleaños, todavía estoy pagando las multas en el country”, le recordó a L-Gante. El pase a un tema musical dejó el reproche ahí, sin que la conductora precisara qué había ocurrido en la fiesta ni cuánto le habían cobrado.

La complicidad de la llamada tenía un antecedente reciente. Días antes, la China Suárez había aludido en Instagram a una versión que el músico contó en Intrusos: según él, la empresaria le había prometido una Ferrari si se casaban. “‘No tenés dignidad’ me dice una ‘mujer’ que ofrece autos a cambio de que se casen con ella”, escribió la actriz.

El cantante eligió para responder una foto que se había tomado con Wanda Nara en General Rodríguez. “Amor y paz. Siempre de este lado y deseando que puedan solucionar siempre de la mejor manera”, escribió L-Gante junto a la imagen. La conductora la compartió en sus historias y le agregó “Como dolió este amor verdadero”, frase de la canción que primero le dedicó a Mauro Icardi y que después relanzó con el músico como protagonista.

El tema también llegó al escenario del estadio Tomás Adolfo Ducó. “¿Qué pensás de Eugenia Richardson y Wanda?”, le preguntó Martín Cirio durante su espectáculo. “Es un tema muy sensible... Yo lo trato de esta manera, siempre de explicar, sin perder la elegancia”, respondió el invitado. “Siempre de ese team, como ya sabes”, agregó mientras el público coreaba el nombre de la conductora. En la videollamada fue ella quien se permitió la última chicana: para el próximo cumpleaños todavía faltaba elegir lugar y fecha, pero del anterior le quedaba una cuenta por pagar.