La salud de Christian Petersen volvió a instalarse en el centro de la escena después de que trascendiera que el reconocido chef fue internado nuevamente en el Hospital Alemán. La información se conoció en el programa LAM, donde incluso se habló de un supuesto episodio psiquiátrico que habría derivado en atención especializada. Sin embargo, horas más tarde, desde el entorno del cocinero salieron rápidamente a desmentir esas versiones.

El tema tomó todavía más repercusión cuando en el ciclo A la Tarde analizaron el comunicado oficial emitido por el centro médico. Allí, el periodista Santiago Sposato destacó que el parte médico tenía muy pocos detalles concretos sobre el cuadro del conductor gastronómico, algo que despertó dudas y especulaciones alrededor de su verdadero estado de salud.

“El paciente se encuentra clínicamente estable recibiendo tratamiento integral, acorde a su cuadro de salud con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”, expresaba el comunicado difundido sobre Christian Petersen. Además, desde el Hospital Alemán remarcaron que preservarían la intimidad del chef y de toda su familia, manteniendo el secreto profesional correspondiente.

Lejos de llevar tranquilidad absoluta, el escueto mensaje abrió nuevos interrogantes. Mientras algunas versiones insistían con un problema psiquiátrico, familiares y allegados al cocinero negaron categóricamente esa posibilidad. La falta de precisiones alimentó todavía más las versiones cruzadas que comenzaron a circular en distintos programas de televisión.

En medio de ese debate, el periodista Luis Bremer marcó una contradicción importante entre las explicaciones que surgieron desde el propio entorno del chef. “Su hermano dijo que estaba internado para regular la medicación, especialmente cardiológica, y ahora una de sus productoras sostiene que ingresó para hacerse un chequeo integral”, explicó el panelista durante el programa.

La situación generó sorpresa porque no es la primera vez que Christian Petersen enfrenta un episodio de salud delicado. A fines del año pasado, el cocinero vivió un dramático momento mientras realizaba el ascenso al volcán Lanín. Aquella experiencia terminó con una extensa internación que incluyó 26 días en terapia intensiva.

¿Qué pasa realmente con Petersen?

Ese antecedente volvió a poner en alerta a quienes siguen de cerca la vida del chef, especialmente porque el hermetismo actual recuerda a lo ocurrido en aquella oportunidad. Por ahora, lo único confirmado oficialmente es que permanece internado, bajo seguimiento médico y con una evolución considerada estable por los profesionales.

Mientras tanto, familiares y allegados intentan bajar el nivel de preocupación alrededor de Christian Petersen, aunque las distintas versiones continúan generando incertidumbre. Se espera que en las próximas horas pueda difundirse un nuevo parte médico con mayores precisiones sobre el tratamiento que está recibiendo el conductor.