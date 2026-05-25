La próxima eliminación de Gran Hermano lega con un escenario más cerrado del que se había planteado en un primer momento. Después de varios movimientos dentro de la casa, la placa quedó reducida a tres nombres y el voto negativo empezó a concentrar la atención en una definición que promete tensión.

El público deberá decidir este lunes 25 de mayo quién abandona el reality, en una gala atravesada por el impacto del repechaje, los ingresos recientes y las sanciones que modificaron el clima interno. Aunque varios jugadores habían quedado bajo presión durante la semana, finalmente la placa cambió y ya no todos siguen en riesgo.

Con los últimos cambios, los participantes que continúan expuestos son Eduardo Carrera, Cinzia y Juanicar. Los tres deberán enfrentarse a una placa negativa, una modalidad que suele ser especialmente complicada porque el público no vota para salvar, sino para eliminar al jugador que quiere ver fuera de la casa.

Las primeras mediciones públicas muestran un panorama difícil para Eduardo. En la encuesta publicada por la cuenta Mundo Famosos en Instagram, el participante aparecía como el más apuntado con un 45,6% de los votos negativos, un número que lo dejaba bastante comprometido de cara a la gala.

En ese mismo sondeo, Steffany figuraba segunda con un 29%, pero su situación cambió porque finalmente bajó de placa. Por eso, aunque ese dato marcaba una tendencia inicial, ya no impacta de la misma manera en la definición actual, que quedó limitada a Eduardo, Cinzia y Juanicar.

Otra encuesta que circuló fue la de Fefe Bongiorno en X, donde Eduardo también aparecía como el jugador con más votos para abandonar la casa. Allí, Steffy volvía a ubicarse como una de las más mencionadas, con un 24,7%, aunque su salida de la placa obligó a recalcular el escenario final.

De todos modos, las encuestas no definen el resultado oficial y en Gran Hermano siempre pueden aparecer movimientos de último momento. Las campañas de los fandoms, la reacción del público y la concentración del voto negativo pueden modificar una tendencia que, por ahora, muestra a Eduardo como el nombre más complicado, pero deja a Cinzia y Juanicar todavía bajo amenaza.