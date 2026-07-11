Las tensiones entre los exjugadores de Gran Hermano Generación Dorada siguen dando que hablar. En esta oportunidad, Zoe Bogach y Lola Tomaszeuski protagonizaron un duro ida y vuelta en redes sociales que tuvo como eje a Manuel Ibero, con quien ambas quedaron vinculadas tras su paso por el reality. El enfrentamiento rápidamente captó la atención de los fanáticos del programa.

El conflicto comenzó cuando Zoe Bogach fue invitada al stream de Telefe, donde habló sin filtros sobre su relación con Manuel Ibero. Durante la entrevista, lanzó fuertes críticas contra su expareja y aseguró que tenía actitudes que no compartía dentro de la casa más famosa del país.

Entre sus declaraciones, Zoe Bogach sostuvo que Manuel Ibero "denigraba a las mujeres", que se comportaba como si fuera "el dueño de la cocina" y hasta cuestionó comentarios que el participante habría realizado sobre Lionel Messi. Sus palabras generaron una fuerte repercusión en redes sociales y dividieron opiniones entre los seguidores del reality.

Mientras esas declaraciones se emitían en vivo, Lola Tomaszeuski, quien inició un romance con Manuel Ibero durante su estadía en Gran Hermano Generación Dorada, publicó un sugestivo mensaje en sus redes. Sin mencionar nombres, escribió: "Querete un poco", una frase que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Zoe Bogach.

La reacción no tardó en llegar. Zoe Bogach recogió el guante y respondió públicamente con ironía. "Lolita, mencióname si te da. No seas tan obvia", escribió, dejando en claro que entendió el mensaje y que no estaba dispuesta a dejar pasar el comentario.

Sin embargo, el intercambio escaló aún más cuando Zoe Bogach lanzó una frase mucho más contundente contra Lola Tomaszeuski. "Gracias a mí te enteraste de que tu ex te cagaba. Te tocó pasar por una situación muy parecida a la mía y, en vez de tener empatía, intentás rebajarme. Eso habla mucho más de vos que de mí", expresó, en una publicación que rápidamente se viralizó.

El enfrentamiento volvió a poner bajo la lupa la relación entre Zoe Bogach, Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero, tres nombres que siguen generando repercusión incluso después de su paso por Gran Hermano Generación Dorada. Por el momento, Manuel Ibero no respondió a las acusaciones ni al cruce entre las dos exparticipantes, aunque el episodio promete seguir sumando capítulos en las redes sociales.