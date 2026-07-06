Yanina Latorre y Zoe Bogach quedaron envueltas en un fuerte cruce en X después de una chicana que escaló mucho más de lo esperado. Lo que empezó como un comentario de la conductora sobre un video de la ex Gran Hermano terminó con Lola Latorre en el centro de la discusión.

El ida y vuelta se activó cuando Yanina Latorre compartió una publicación en la que se veía a Zoe haciendo un descargo por las críticas que recibe en redes. Junto al video, la panelista lanzó una frase irónica que no pasó inadvertida: "¿Nadie que la aconseje? El fandom me destruye".

La respuesta de Zoe Bogach llegó con el mismo tono filoso y apuntó primero contra la propia conductora. "¿Yani, vos no serás una? ¡Qué pesada!", escribió la ex participante de Gran Hermano. Sin embargo, el conflicto se disparó cuando decidió mencionar directamente a la hija de Yanina.

Lejos de dejar la discusión en una pelea entre ellas dos, Bogach redobló la apuesta con una frase que encendió la furia de la conductora: "Yo aconsejaría a tu hija que en las fiestas electrónicas no se la ve tan lúcida". Esa referencia a Lola Latorre cambió por completo el clima del intercambio.

La reacción de Yanina Latorre fue inmediata y mucho más dura. La conductora salió a defender a su hija sin medir palabras y le respondió a Zoe con un mensaje cargado de bronca: "¡Contestame a mí, inútil! No te metas con mi hija, que no es como vos".

Después de ese primer descargo, la panelista insistió en que la ex Gran Hermano estaba buscando visibilidad con sus dichos. "¿Necesitás prensa, no? De inventar sobre Manu, ahora sobre Lola. ¿Nadie que te aconseje?", lanzó, vinculando el comentario sobre Lola Latorre con otras polémicas recientes alrededor de Zoe.

El cruce no tardó en volverse viral y acumuló miles de reacciones entre usuarios que tomaron partido por una u otra. Mientras algunos cuestionaron que Zoe Bogach metiera a Lola en la pelea, otros remarcaron el tono explosivo de Yanina. Así, una chicana en redes terminó convirtiéndose en una nueva polémica pública con acusaciones, insultos y una fuerte defensa familiar.