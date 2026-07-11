La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada sigue dejando repercusiones incluso después de su salida del reality. La actriz volvió a estar en el centro de la escena tras revelar cuál sería su postura si uno de los ex participantes que mostró interés por ella decidiera invitarla a una cita lejos de las cámaras. Su respuesta no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusión entre los fanáticos del programa.

Desde los primeros días de convivencia, Eduardo Carrera dejó en evidencia la admiración que sentía por la protagonista de tantas telenovelas. Con elogios, canciones y diferentes gestos de afecto, el ex participante intentó acercarse a la actriz durante su estadía en la casa, aunque el vínculo nunca llegó a transformarse en un romance dentro del juego.

Ya eliminada del reality, Andrea del Boca fue invitada a La noche de los ex, donde uno de los panelistas decidió preguntarle si estaría dispuesta a aceptar una salida con Eduardo Carrera. "El primero de esta generación dorada fue Eduardo y Andrea. Ahora que están afuera, ¿podrías aunque sea salir a comer con él?", le consultaron en vivo.

La pregunta tomó por sorpresa a la actriz, que reaccionó entre risas y se tapó el rostro con las manos. En ese momento, Nacho Castañares aportó un comentario aún más picante al preguntar: "¿Es cierto que te fue a ver al hotel?". Sin perder el humor, Andrea del Boca respondió: "No, no sé nada. No, aparte, la verdad es que estoy un poco aislada. Él decía que era el Paul Newman argentino".

Más adelante, la actriz explicó que dentro de la casa nunca llegó a construirse un vínculo sentimental con el ex jugador. "Lo intenté y todo, pero no arrancaba. Arranca o no arranca", comentó, dejando en claro que la historia quedó solamente en un intento dentro del reality.

Sin embargo, la insistencia llegó de la mano de Romina Uhrig, quien quiso saber si, ya terminada la competencia, Eduardo Carrera todavía tenía posibilidades de conquistarla. "Andre, si te busca ahora afuera, ¿tiene chance? Una, aunque sea invitarte a cenar, ¿qué le decís? Porque él está muy enganchado", le preguntó.

Fue allí cuando Andrea del Boca dejó la frase que terminó alimentando el "shippeo" entre ambos. "A ver, yo ya estoy fuera de juego, o sea que yo puedo sentarme a cenar, hasta tomar un café con Sol, mirá lo que te digo", respondió, dejando abierta la puerta a un encuentro, aunque sin confirmar ningún interés romántico concreto.

La historia entre Andrea del Boca y Eduardo Carrera había comenzado semanas atrás, cuando el ex participante le declaró públicamente su admiración frente a todos sus compañeros. En aquella oportunidad confesó: "Me parece muy linda, la impresión que tuve la primera vez que la vi en la casa fue que es la chica que más me gusta", además de asegurar: "Con el pelo suelto es más linda todavía". Aquellas palabras provocaron incomodidad en Solange Abraham, quien cuestionó duramente la actitud de sus compañeros y generó uno de los conflictos más comentados de Gran Hermano Generación Dorada.