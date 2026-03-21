En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Tini Stoessel protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche con una frase que no pasó desapercibida. En medio del show, la artista lanzó una indirecta que muchos interpretaron como un mensaje dirigido a Emilia Mernes, en un contexto de creciente tensión entre ambas figuras del pop.

“Es verdad el dicho sobre los amigos, ¿no? Se cuentan con los dedos de una mano”, expresó Tini Stoessel ante miles de fanáticos. La frase resonó con fuerza en redes sociales, donde rápidamente fue vinculada a su distanciamiento con Emilia Mernes, alimentando las especulaciones sobre la interna.

El conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes se remonta a 2024, cuando parte del equipo de trabajo de la intérprete de “Cupido” comenzó a colaborar con la autora de “Perdonarte, ¿Para qué?”. Entre ellas, bailarinas y profesionales clave en la construcción artística de la cantante.

Cuando Tini Stoessel retomó su actividad, intentó reconstruir su staff, pero varias integrantes decidieron continuar junto a Emilia Mernes. Este gesto fue interpretado desde su entorno como una señal de deslealtad, lo que habría profundizado la distancia entre ambas.

La tensión también se trasladó a las redes sociales. En las últimas semanas, Tini Stoessel dejó de seguir a su ex estilista y maquillador, quienes actualmente trabajan con Emilia Mernes. En ese marco, Dav Martens respondió con una historia en Instagram: “Orgulloso de elegir donde quiero estar”.

En paralelo, otras figuras se vieron involucradas. María Becerra se mostró cercana a Tini Stoessel en momentos personales difíciles, mientras que versiones difundidas por Yanina Latorre señalaron supuestas tensiones con Emilia Mernes, aunque sin confirmación oficial.

El conflicto también impactó en el mundo digital. Personalidades como Antonela Roccuzzo y Ángela Torres dejaron de seguir a Emilia Mernes, lo que fue leído como un signo de alineamientos dentro del ambiente artístico.

Durante el show, Tini Stoessel realizó cambios en su repertorio que llamaron la atención. La exclusión de “La_Original.mp3” y la inclusión de “High Remix”, junto a María Becerra y Lola Índigo, fue interpretada por fans como otro gesto en medio de la disputa.

La noche tuvo un momento especial cuando Ángela Torres subió al escenario bajo la lluvia. “Quiero que reciban con un fuerte aplauso a una de las voces más talentosas del país”, dijo Tini Stoessel, reforzando la idea de cercanía entre ambas en contraste con su distancia con Emilia Mernes.