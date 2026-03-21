La muerte de Daniel Buira generó un impacto inmediato en la escena musical y especialmente en el universo de Los Piojos, donde dejó una marca imborrable. El histórico baterista falleció a los 54 años y su partida despertó una ola de mensajes cargados de emoción por parte de colegas, amigos y fanáticos que siguieron su carrera durante décadas.

Uno de los testimonios más sentidos fue el de Andrés Ciro Martínez, quien recurrió a sus redes sociales para expresar su dolor ante la noticia. El líder de Los Piojos compartió palabras profundas que reflejaron el vínculo artístico y personal que los unía desde los comienzos de la banda en El Palomar.

“Adiós Dani. Qué dolor despertar con esta noticia. Te fuiste tempranito. Faltaba por vivir y hacer. Pero diste mucho”, escribió Andrés Ciro Martínez, en un mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores del grupo y del rock nacional.

En esa misma publicación, el cantante sumó recuerdos íntimos y postales de escenario que lo acompañarán para siempre: “Se me superponen las imágenes. Te veré siempre detrás de los parches. Con tu risa jocosa. Tus frases repetidas. Tocando lo que se te canta. Un percusionista con batería. Un creativo. Un Artista”.

El mensaje también incluyó una referencia al esperado reencuentro de Los Piojos en los últimos años, cuando volvieron a compartir shows en 2024 y 2025. “Nos dimos el gusto de volver a tocar juntos. De volver a ser Los Piojos en vivo sobre un escenario. Esperaste en silencio 25 años. Y lo disfrutaste profundamente”, expresó Andrés Ciro Martínez.

Por su parte, Luli Bass, actual bajista del grupo, también se despidió con palabras cargadas de afecto. A través de sus redes, recordó el costado humano y musical de Daniel Buira, destacando su identidad artística y su calidez dentro y fuera del escenario.

“¡Qué lindo haber compartido la música con vos, Dani querido! Siempre con tu estilo tan musical y propio. Y siempre con una sonrisa, disfrutando lo que hacías. Qué tristeza que ya no estés”, escribió Luli Bass, junto a una imagen que compartía con el músico y Andrés Ciro Martínez.

La muerte de Daniel Buira ocurrió en una de las sedes de La Chilinga, la escuela de percusión que fundó y que se convirtió en un espacio clave para la difusión del ritmo en Argentina. Su legado trasciende su paso por Los Piojos y queda grabado en generaciones de músicos que lo reconocen como un referente indiscutido.