El gol de Alexis Mac Allister ante Suiza no solo desató la euforia de los hinchas de la Selección Argentina, sino que también llevó el nombre de Cami Mayan a lo más comentado de las redes. La influencer había mostrado cómo vivía la previa del partido y, minutos después, los usuarios no tardaron en vincular su posteo con el tanto de su expareja.

El condimento que encendió la conversación fue el momento en que apareció la historia. Mientras el equipo nacional disputaba los cuartos de final del Mundial 2026, Cami compartió en Instagram parte de la reunión que había organizado con amigos para seguir el encuentro, con comida, clima mundialista y una mesa preparada para alentar.

Cami Mayan vivió el partido con sus amigos.

En esa publicación, la influencer mostró una picada y escribió: “Picada, amigos y Argentina”. La frase, que en principio parecía una postal más de partido, quedó atravesada por el contexto apenas Mac Allister abrió el marcador contra Suiza y convirtió una noche futbolera en un tema de alto voltaje en X.

Además del video con la comida, Cami Mayan también subió fotos de su look para ver el cruce mundialista. Eligió una combinación celeste y blanca, con microshort blanco, musculosa del mismo color con la estampa de un sol, camisa celeste con rayas blancas y medias bucaneras de algodón, en sintonía con los colores de la Selección Argentina.

La reacción en redes fue inmediata. Muchos usuarios tomaron el gol del mediocampista como excusa para reflotar la historia pasada entre ambos y llenaron X de comentarios irónicos. “El ex de Cami Mayan, papá”, “Para vos Cami Mayan, el amigo de los pibes” y “Cómo grité el gol de Mac Allister, le pido perdón a mi amiga personal Cami Mayan” fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron.

Otros llevaron la broma todavía más lejos y se preguntaron qué habría sentido ella al ver convertir a su expareja en un partido decisivo. “¿Cami Mayan lo habrá gritado?“ y “Mac Allister nunca hablé mal de vos. Cami Mayan siempre fue un piojo resucitado”, escribieron también en medio de la ola de reacciones que instaló su nombre entre las tendencias.

Así, una historia de Instagram pensada para mostrar una juntada con amigos terminó convertida en un nuevo episodio de tensión virtual alrededor de Cami Mayan y Alexis Mac Allister. En plena noche mundialista, la Selección Argentina celebró un gol clave, pero las redes también encontraron otro foco de conversación en el pasado sentimental del futbolista.