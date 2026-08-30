Marta Fort comenzó una nueva etapa profesional con el estreno de su propio programa en Blender. Para este debut decidió recuperar una parte importante de la historia de su familia y bautizó al ciclo Fort Night Show, el mismo nombre que había elegido Ricardo Fort para el recordado envío que condujo en América TV.

La elección funcionó como un homenaje directo a su padre, pero también como el punto de partida para construir una identidad propia frente a las cámaras. Durante el primer programa, Marta Fort participó de distintas consignas y se mostró dispuesta a responder sin demasiados filtros, incluso cuando las preguntas comenzaron a avanzar sobre sus gustos personales.

Una de las dinámicas consistía en observar a diferentes figuras, opinar sobre ellas y asignarles una puntuación. Entre los famosos seleccionados apareció Lisandro Martínez, defensor de la Selección argentina. Antes de revelar qué impresión le producía, la conductora reconoció que su evaluación estaba condicionada por el protagonismo que alcanzó durante la Copa del Mundo: “Lo vi muy hypeado este último Mundial”.

Después de analizarlo, la joven decidió otorgarle un ocho, una de las calificaciones más importantes del juego. Sin embargo, el número quedó rápidamente en segundo plano cuando tuvo que justificar su elección. “Tiene cara de turro lindo”, manifestó Marta Fort, provocando sorpresa y risas entre quienes participaban de la conversación.

La particular definición generó curiosidad y le pidieron que explicara qué significaba para ella un “turro lindo”. Sin incomodarse, aclaró que había utilizado esa expresión porque el futbolista tiene “cara de ser copado”. La respuesta confirmó que su puntuación no estaba relacionada solamente con el rendimiento deportivo del defensor.

El intercambio se volvió todavía más personal cuando le preguntaron si esa clase de hombre le resultaba atractiva. Lejos de evitar una respuesta directa, la hija del empresario confirmó su opinión con entusiasmo: “Claro. Sí, sí, sí, sí”. Poco después reafirmó su postura con otra breve frase: “Yo banco”.

De esta manera, Marta Fort consiguió que su debut como conductora dejara uno de sus primeros momentos virales. La joven combinó el recuerdo de Ricardo Fort con una propuesta propia y descontracturada, mientras su inesperada confesión sobre Lisandro Martínez terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas del estreno de Fort Night Show.