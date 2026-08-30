Una serie de imágenes bastó para que un cambio en su figura se convirtiera en el centro de todas las miradas. Coty Romero reapareció con una producción de lencería y se mostró segura frente a la cámara. Las postales permitieron conocer el resultado de la intervención estética que se realizó semanas atrás.

Lejos de ocultar su renovada apariencia, la exparticipante de Gran Hermano eligió una propuesta sensual para compartir esta nueva etapa con sus seguidores. La sesión combinó primeros planos con fotografías de cuerpo entero y tuvo como eje una imagen natural, aunque acompañada por una cuidada puesta en escena.

El aumento de busto había salido a la luz a comienzos de agosto, pero la noticia no llegó de la misma manera a toda su familia. Sus abuelos, que no utilizan redes sociales, se enteraron al escuchar un comentario de Nazareno Pompei durante una transmisión televisiva. “Mis abuelos se preocuparon porque dijeron: ‘¿Qué le pasó a Coty?’”, recordó.

La incertidumbre duró hasta que la madre de la influencer pudo explicarles qué había ocurrido. Al reconstruir aquella conversación familiar, Coty Romero reveló con humor la respuesta que recibieron: “Ahí mamá les dice: ‘No, no, se operó las lolas’”. La aclaración logró tranquilizarlos después de la sorpresa inicial.

Para presentar el resultado, la correntina lució un corpiño tipo top en color nude, con breteles finos y un escote pronunciado. En una de las tomas apareció con el cabello recogido y un maquillaje intenso, especialmente marcado en los ojos y los labios. El encuadre permitió observar de cerca su nueva figura.

Otra de las fotografías mostró a Coty Romero de cuerpo entero dentro de una habitación. En esa oportunidad mantuvo el top nude, pero lo combinó con una bombacha blanca de tiro alto. La elección de prendas de tonos claros le dio a la producción una estética delicada sin abandonar el perfil sensual buscado para su regreso.

La publicación marcó su primera exposición fuerte después de la cirugía y convirtió una decisión personal en parte de su contenido público. Entre la preocupación de sus abuelos y la seguridad que transmitió ante la cámara, Coty volvió a instalarse en las redes con una imagen renovada y bajo sus propios términos.