El esperado casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce finalmente se convirtió en realidad este viernes en el mítico Madison Square Garden de Nueva York. Después de meses de rumores y especulaciones, la pareja selló su amor en una ceremonia íntima y exclusiva que mantuvieron bajo estricta reserva hasta último momento. A pesar del operativo de privacidad, la noticia fue confirmada oficialmente por el entorno de la artista una vez concluido el enlace.

La celebración tuvo lugar en uno de los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos, completamente transformado para la ocasión. Según trascendió, el estadio fue decorado como un enorme jardín de ensueño, con miles de flores y luces cálidas que crearon un clima romántico y elegante. Apenas terminaron los votos, una de las pantallas gigantes del recinto mostró la frase “Recién casados”, provocando la emoción de los invitados.

La histórica publicista de Taylor Swift, Tree Paine, fue una de las encargadas de confirmar los detalles de la boda ante distintos medios estadounidenses. También reveló que los looks de los novios fueron diseñados exclusivamente por Christian Dior Alta Costura bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson. Además, ambos lucieron zapatos personalizados de Christian Louboutin, mientras que la cantante completó su estilismo con joyas de Cartier.

Otro de los momentos más comentados de la noche fue la participación de Adam Sandler, íntimo amigo de la pareja, quien tuvo el honor de oficiar la ceremonia. La boda rompió con varias tradiciones clásicas, ya que no hubo damas de honor ni padrinos. En cambio, Austin Swift acompañó a su hermana como “hombre de honor”, mientras que Jason Kelce ocupó el rol de “mejor hombre” para el jugador de fútbol americano.

Aunque ni Taylor Swift ni Travis Kelce habían anunciado públicamente la fecha de su casamiento, durante las últimas horas comenzaron a circular señales imposibles de ocultar. La llegada de celebridades a Nueva York y los preparativos especiales dentro del Madison Square Garden alimentaron las versiones hasta que finalmente se confirmó la noticia que revolucionó las redes sociales.

Entre los invitados hubo importantes figuras del deporte, especialmente jugadores de fútbol americano cercanos a Travis Kelce, además de artistas vinculados a la carrera musical de Taylor Swift y reconocidos actores de Hollywood. Durante el jueves por la noche muchos fueron vistos participando de una cena privada previa a la gran celebración, en un encuentro reservado que sirvió como antesala del esperado evento.

¡Ya está casada Taylor Swift!

Tras el “sí, quiero”, la fiesta continuó con una recepción que promete extenderse hasta la madrugada. Medios locales difundieron incluso un memorando policial que anticipaba un operativo especial en la zona debido a la magnitud del festejo. Según trascendió, la celebración podría prolongarse hasta cerca de las cuatro de la mañana con música en vivo, sorpresas y una lista de invitados de primer nivel.

Como broche de oro para una noche inolvidable, el Empire State Building anunció que iluminaría su estructura de color azul en homenaje a la flamante novia. El icónico edificio neoyorquino decidió sumarse al festejo como el tradicional “algo azul” de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, coronando así uno de los acontecimientos más impactantes del año en el mundo del espectáculo.