El hospital psiquiátrico Solar Colonial, donde se encuentra internado Cristian “Pity” Álvarez, pidió que el músico no participe de las audiencias del juicio en el que está acusado del homicidio de Cristian Díaz. En un documento presentado ante las autoridades judiciales, el equipo tratante advirtió que la exposición al proceso penal podría agravar su estado de salud mental.

La institución sostuvo que el cantante atraviesa una etapa aguda de su internación y que participar de audiencias presenciales o virtuales, interrogatorios y traslados resulta incompatible con su tratamiento actual. Según el escrito, esas situaciones podrían intensificar el componente paranoide de su cuadro y desencadenar una descompensación.

El centro médico también solicitó que, si las autoridades deciden avanzar con la participación del músico pese a las recomendaciones, se lo exima de eventuales responsabilidades médicas, penales o civiles derivadas de una posible descompensación vinculada con esas instancias. El alcance de ese pedido y la decisión judicial al respecto deben confirmarse con documentación oficial.

El hospital advirtió sobre un posible agravamiento del cuadro

En su presentación, el equipo tratante fue categórico respecto de la conveniencia de que Álvarez continúe enfocado en su recuperación. La institución manifestó que la prioridad es preservar su estabilidad psíquica y evitar factores externos que puedan interferir con el tratamiento.

“Desaconsejamos en forma rotunda que, mientras curse su internación actual, pueda participar en forma simultánea de un proceso penal que incluya audiencias (virtuales o presenciales), interrogatorios, traslados y situaciones similares que podrían atentar contra su estabilidad y la de terceros”, señaló el documento.

El hospital también hizo referencia a una evaluación del cuerpo médico forense que, según su interpretación, determinó que el músico debe continuar con el proceso penal en curso. El planteo refleja una cuestión central para el caso: cómo compatibilizar las exigencias de la Justicia con las recomendaciones de los profesionales que tienen a su cargo el tratamiento.

Por qué los médicos consideran riesgosa su participación

El escrito sostiene que la exposición al proceso judicial está “rotundamente contraindicada” desde el punto de vista terapéutico y asistencial. Según el equipo médico, todavía no se habrían descartado indicadores de riesgo para el propio paciente o para terceros.

Los profesionales advirtieron que los interrogatorios, la presión mediática y otras situaciones que el cantante pudiera percibir como hostiles podrían intensificar los síntomas durante esta etapa de internación.

“Esta posible exposición a dicho ambiente llevaría a desencadenar un estallido de su sintomatología aguda”, expresó la institución.

Se trata de una evaluación clínica atribuida al equipo tratante, no de una resolución judicial. La recomendación médica, por sí sola, no permite establecer cuál será la decisión de las autoridades sobre la participación del acusado en las audiencias.

Los antecedentes de salud que incluyó el informe

En el documento, el equipo médico también describió antecedentes que considera relevantes para comprender el estado actual del músico. Según la institución, antes de su internación Álvarez había abandonado el tratamiento psicofarmacológico y consumía diariamente múltiples sustancias psicoactivas.

El escrito mencionó, además, conductas desorganizadas que, de acuerdo con los profesionales, se habían intensificado durante el proceso penal. Entre ellas, señaló que el cantante se encerraba en su habitación para consumir sustancias, permanecía allí durante períodos prolongados y cambiaba sistemáticamente la cerradura de su domicilio.

El hospital vinculó esos comportamientos con la presencia de ideación paranoide y sostuvo que los antecedentes refuerzan la recomendación de evitar situaciones que puedan comprometer su estabilidad.

Estas afirmaciones corresponden al informe médico citado y deben entenderse en ese contexto. No constituyen, por sí mismas, una conclusión judicial sobre la responsabilidad penal del músico.

La causa por el homicidio de Cristian Díaz

Pity Álvarez está acusado del homicidio de Cristian Díaz, un caso que vincula la trayectoria pública del cantante con un proceso penal que debe continuar por las vías correspondientes.

La discusión planteada por Solar Colonial no resuelve la acusación ni determina la responsabilidad del músico. Se concentra en las condiciones en las que podría participar del procedimiento mientras permanece internado y en los posibles efectos de esa participación sobre su salud.

Para conocer el alcance de la controversia, resulta necesario distinguir tres cuestiones: la evaluación clínica del paciente, las conclusiones del cuerpo médico forense y las decisiones que adopten las autoridades judiciales. Son instancias relacionadas, pero no equivalentes.