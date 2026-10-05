Una pericia definirá si Pity Álvarez está en condiciones de continuar el juicio por homicidio

Una pericia interdisciplinaria será determinante este lunes para establecer si Cristian “Pity” Álvarez se encuentra en condiciones de continuar afrontando el juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, actualmente internado en el hospital psiquiátrico Solar Colonial de Castelar, será trasladado al Cuerpo Médico Forense (CMF), donde profesionales evaluarán su estado y su aptitud para continuar con el proceso judicial.

La defensa del músico participará del procedimiento con especialistas propios. Sebastián Queijeiro, abogado de Álvarez, anticipó que concurrirá acompañado por dos peritos de parte y remarcó la importancia que tendrá el resultado de la evaluación.

“Hoy es un día bisagra. Se va a definir si se sigue con el juicio o si queda suspendido. Estamos yendo con dos peritos de nuestro estudio para que estén en la pericia”, explicó el letrado.

Cómo se encuentra Pity Álvarez

Álvarez había permanecido internado en el Hospital Tornú hasta que la Justicia dispuso su derivación a una institución especializada en salud mental. Actualmente se encuentra alojado en Solar Colonial, ubicado en Castelar, partido de Morón. Consultado sobre el estado del músico, Queijeiro aseguró que “anda como puede” y señaló que su actual lugar de internación no era el elegido por el artista.

“Es el último lugar en el que quería estar internado”, sostuvo el abogado.

El resultado de la nueva evaluación será clave para establecer si existen las condiciones necesarias para que el debate oral continúe o si debe permanecer suspendido.

El homicidio por el que está acusado

El hecho que llevó a Pity Álvarez a la Justicia ocurrió el 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano. De acuerdo con la acusación, el músico mantuvo un conflicto con Cristian Maximiliano Díaz y le efectuó cuatro disparos que provocaron su muerte. La investigación sostiene que después del crimen Álvarez escapó del lugar y descartó el revólver utilizado en una alcantarilla. Posteriormente se dirigió al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía.

Horas después se presentó ante la Policía. Al momento de entregarse realizó una declaración que tuvo una fuerte repercusión pública: “Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo”.

El músico, de 54 años, está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito que contempla una pena de entre ocho y 25 años de prisión.

Ahora, antes de avanzar con la discusión sobre su responsabilidad penal, la Justicia deberá resolver una cuestión central: si su estado actual le permite comprender y participar adecuadamente del juicio en su contra.