El relato de Cristina, la mamá de Pity Álvarez, dejó una afirmación sobre el vínculo que su hijo tenía con el hombre por cuyo homicidio fue acusado. Durante una conversación en la que también habló del presente del músico, la mujer se incluyó en una situación que ubicó antes del crimen.

La entrevista estuvo a cargo de Santiago Riva Roy, periodista de DDM, por América TV. Cristina se mostró movilizada y habló con cautela sobre el momento que atraviesa el cantante. Fue su primera intervención pública sobre la situación judicial de su hijo, con respuestas que alternaron la reserva sobre el proceso y una mirada personal.

Al referirse a Cristian Maximiliano Díaz, sostuvo: "Mi hijo vivía acosado por esa persona, y a mí también". El señalamiento corresponde a su versión sobre la relación con la víctima. La referencia al pasado puso el foco en el vínculo que, de acuerdo con su relato, tanto ella como el músico habían tenido con Díaz antes del homicidio.

Sobre la situación judicial del líder de Viejas Locas, Cristina eligió poner un límite: "No voy a decir nada. Se acabó". La respuesta fue breve y marcó su decisión de mantener en reserva detalles de la causa. El intercambio también pasó por un plano personal, desde el que habló del vínculo previo con Díaz y del presente del músico.

El presente de Pity Álvarez, según su mamá

Para describir el presente de Pity Álvarez, Cristina habló de una disposición al cambio que dice advertir en su hijo. "Lo veo dispuesto a mejorar su situación. No sé cómo está, lo dirán los médicos", expresó. La observación estuvo centrada en la actitud con la que lo ve atravesar este momento, con la evaluación de su estado reservada a los profesionales.

La conversación dejó otro pasaje íntimo cuando la consulta se apartó de lo judicial y se acercó al vínculo con su hijo. Cristina respondió con dos palabras: "Del corazón". La frase breve acompañó una intervención en la que la mujer se mostró movilizada y habló desde su lugar de madre.

Desde su lugar de madre, Cristina describió la voluntad que observa en Pity Álvarez. La pregunta sobre cómo se encuentra quedó remitida a los médicos, sin una evaluación concreta de su parte. Su testimonio dejó esa cuestión abierta, mientras el cantante atraviesa el proceso por el homicidio de Cristian Díaz.