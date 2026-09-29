Pity Álvarez sorprendió este martes al comunicarse con Moria Casán para pedirle salir al aire en La mañana con Moria. Desde el hospital, el músico habló sobre el juicio por homicidio que atraviesa, el episodio que sufrió recientemente y su presente personal y artístico.

Durante la conversación, Pity Álvarez explicó que tiene demasiadas cuestiones dando vueltas en su cabeza: el proceso judicial, las fechas que fueron suspendidas, los videos que está preparando y las nuevas canciones que se encuentra grabando. “Es como que tengo la cabeza... Si no fuera por esto del juicio, me va a explotar la cabeza”, expresó ante Moria Casán.

El cantante también contó que el lunes atravesó lo que definió como un “brote psicótico” y reconoció que no conserva recuerdos de varios momentos previos a su llegada al centro médico. “La verdad que yo no me acuerdo de nada. Me dicen de cuando me trajeron acá, de cuando salí de mi casa; no me acuerdo de nada”, relató durante la comunicación.

Respecto de su estado actual, Pity Álvarez aseguró que se encontraba mejor y que esperaba abandonar el hospital en las próximas horas. “Ahora estoy bien. Sí, estoy en una cama en un hospital. Si no me mienten, voy a poder salir hoy o mañana”, afirmó. Además, explicó que había pasado varios días durmiendo y que llevaba tres jornadas sin poder descansar por las preocupaciones que tenía.

Ante las preguntas de Moria Casán sobre qué necesitaba para sentirse bien, el músico fue directo y ubicó a la música en el centro de su recuperación. “Lo que necesito para estar bien es tener la tranquilidad de seguir con mi grupo. Es lo que más me gusta. Yo cuando hago música me transformo”, aseguró. También rechazó las interpretaciones de quienes cuestionan su estado durante el juicio por sus apariciones sobre los escenarios.

En ese sentido, Pity Álvarez sostuvo que poder presentarse frente al público no significa que pueda desenvolverse de la misma manera en otras circunstancias. “No me voy a declarar inocente porque afronto los sucesos que pasaron”, explicó. Sobre sus canciones, además, remarcó: “Yo no tengo que andarme poniendo un televisorcito para acordarme de las letras”.

El llamativo momento entre Pity y Moria

La charla también tuvo momentos de humor y complicidad. Cuando Moria Casán le pidió que eligiera una canción para compartir con la audiencia, el artista le respondió con una letra dedicada especialmente a ella y lanzó una inesperada confesión: “Te estoy hablando a vos, Moria, porque me gustás mucho”. Además, definió sus composiciones de una manera particular: “Las canciones son como mis hijastros”.

Hacia el final, Pity Álvarez aseguró estar atravesando, pese a todo, una etapa positiva. “Yo estoy en el mejor momento de mi vida, Moria”, afirmó, y recordó que su paso por la cárcel lo ayudó a abandonar el consumo de pasta base. También explicó su particular mirada sobre el arte y las presentaciones musicales. Moria Casán, antes de despedirlo, le expresó su apoyo: “Sabés que podés contar conmigo. (...) Yo deseo absolutamente tu recuperación, como todos los que te queremos”.