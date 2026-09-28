El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz quedó suspendido este lunes después de que el músico tuviera una crisis nerviosa en el Hospital Tornú, donde permanece internado, e intentara escapar mientras era trasladado para participar de manera virtual de la audiencia. El episodio ocurrió luego de que el tribunal resolviera continuar con el debate pese al pedido de la defensa para suspenderlo.

La jornada había comenzado poco después de las 11 de la mañana y tenía previsto el testimonio de siete personas. Entre ellas se encontraban una perito, un sacerdote y otra persona que había sido convocada para la audiencia anterior, mientras que los cuatro testigos restantes mantienen su identidad reservada.

Antes de avanzar con las declaraciones, los abogados de Álvarez volvieron a plantear la necesidad de suspender el juicio por su estado de salud. La Fiscalía y la querella se opusieron al pedido y el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 decidió continuar con el debate, aunque dispuso ampliar la evaluación sobre la situación del músico.

Como Álvarez se encuentra internado en el Hospital Tornú, el tribunal dispuso un cuarto intermedio para intentar que pudiera seguir la audiencia de forma remota. La intención era establecer una conexión mediante una computadora desde una sala del centro de salud.

El procedimiento, sin embargo, no pudo concretarse. Cuando intentaron trasladar al músico desde terapia intermedia hacia una sala común para realizar la conexión, sufrió una crisis nerviosa y, según la información difundida, habría intentado abandonar el hospital. Personal de la institución intervino y lo llevó nuevamente a la habitación donde permanecía internado.

Después de ese episodio, el Tribunal resolvió suspender la audiencia prevista para este lunes. La situación se produjo luego de varias horas de gestiones para intentar garantizar que Álvarez pudiera participar de manera remota en el proceso.

La internación del músico ya había generado un planteo de su defensa en los días previos. Sus abogados, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, habían solicitado que se interrumpiera el debate y señalaron que continuar en esas condiciones podía afectar sus derechos y garantías. El tribunal rechazó ese pedido al considerar que no existía una circunstancia nueva que justificara frenar el juicio.

Álvarez permanece internado en el Tornú después de haber sufrido una crisis hipertensiva. La defensa también había mencionado estudios realizados por la Justicia Civil en el marco de un expediente relacionado con un pedido de curatela.

El proceso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro. El músico está acusado por el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

La semana pasada, el tribunal había escuchado a Cristina Congiú, madre de Álvarez, y a dos personas de su entorno, quienes declararon como testigos propuestos por la defensa. Con esos testimonios, el debate había comenzado a avanzar sobre la reconstrucción de la relación entre el músico y Díaz y sobre distintos aspectos de su vida en el barrio.