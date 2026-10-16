El Plan de la Mariposa se presentará el sábado 17 de octubre en el Estadio Ruca Che de Neuquén, en el marco de su gira nacional. Las entradas anticipadas para el recital están disponibles a través del sistema de venta Entrada Uno.

El espectáculo marcará un nuevo encuentro de la banda nacida en Necochea con el público neuquino. Su propuesta combina rock alternativo con elementos de funk, psicodelia, música celta y ritmos latinos, en un sonido que incorpora violín, acordeón y sintetizadores.

La presentación llega después de un año de actividad en distintos escenarios argentinos y europeos. Entre los hitos recientes del grupo figuran sus actuaciones en festivales, una gira por España y Países Bajos y el reconocimiento obtenido por su espectáculo en Mar del Plata.

Qué canciones y novedades trae la banda

Uno de los lanzamientos recientes de El Plan de la Mariposa es “El cantar de los anzuelos”, una canción que aborda las decisiones personales frente al paso inevitable del tiempo.

El tema está acompañado por un videoclip filmado en los paisajes de Potrerillos, Mendoza, y en zonas rurales de Mercedes. La realización estuvo a cargo de Santiago Álvarez y Alan Casas, mientras que la grabación y mezcla se realizaron en los Estudios del Abasto Monsterland, con Álvaro Villagra.

La banda también publicó “Vivo y celebrando en Argentinos Juniors”, un registro audiovisual del recital realizado el 11 de octubre de 2025 en el estadio de Argentinos Juniors, en Buenos Aires. El material está disponible en las plataformas digitales.

De Necochea a los grandes estadios del rock argentino

El Plan de la Mariposa nació en Necochea, en la costa atlántica bonaerense, y construyó una trayectoria de más de diez años dentro de la escena musical argentina.

A lo largo de su carrera editó seis álbumes de estudio y cuatro discos en vivo, con presentaciones en escenarios de gran convocatoria. Entre sus antecedentes figuran recitales con entradas agotadas en el Estadio Obras y el Luna Park, además de su primera presentación en el Movistar Arena en 2024, también con localidades agotadas.

En 2026, el grupo sumó a su recorrido el espectáculo en el estadio Diego Armando Maradona, de Argentinos Juniors. Su crecimiento también se refleja en las giras internacionales, que llevaron su música a distintas ciudades europeas y a países de América Latina.

La formación se distingue por una combinación instrumental que va más allá del formato tradicional de una banda de rock. A las guitarras, el bajo y la batería se suman el violín, el acordeón y los sintetizadores, junto con letras de tono introspectivo.

El reconocimiento que obtuvo en Mar del Plata

Durante su recorrido de este año, El Plan de la Mariposa se presentó en Mar del Plata, Pinamar y el Festival Isoca, además de participar en el Cosquín Rock, en Córdoba y Uruguay.

Uno de los reconocimientos destacados llegó tras su show en el Bendu Arena de Mar del Plata, por el que recibió el Premio Estrella de Mar en la categoría Rock.

La banda también realizó una gira europea con actuaciones en Valencia, Barcelona, Málaga, Madrid y Ámsterdam. Ese recorrido internacional se suma a una agenda que mantiene al grupo activo tanto en festivales como en escenarios propios.

El Ruca Che, una parada en la agenda musical de Neuquén

El Estadio Ruca Che es uno de los espacios de referencia para los grandes espectáculos deportivos y musicales de la capital neuquina. Su programación ha incluido a artistas nacionales e internacionales, y en los últimos años el recinto se consolidó como una parada para giras de distintos géneros.

El regreso de El Plan de la Mariposa se inscribe en ese circuito de recitales que acercan a la región propuestas con trayectoria nacional. Para el público, será una oportunidad de escuchar en vivo una discografía que cruza el rock con influencias musicales diversas y canciones centradas en las experiencias personales.

La fecha prevista es el 17 de octubre, y la información proporcionada por la organización indica que las entradas anticipadas se comercializan mediante Entrada Uno.