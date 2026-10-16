La comedia “Ni Media Palabra” tendrá una nueva función este viernes a las 21 en Neuquén, después de que se agotaran las entradas para la presentación del sábado 17. La propuesta reúne a Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez, quienes protagonizan una historia atravesada por secretos, amenazas y situaciones inesperadas.

La obra comenzó su recorrido en Villa Carlos Paz y luego pasó por la calle Corrientes, en Buenos Aires. Ahora suma una fecha en la capital neuquina, con una trama que pone a prueba a tres personajes durante una noche que se descontrola.

Una visita inesperada cambia los planes de los protagonistas

Nicolás Cabré interpreta a Dedé, un reconocido conductor de televisión que recibe en su departamento a Chema, su productor de toda la vida, papel a cargo de Mariano Martínez. La reunión toma otro rumbo con la llegada de Nelson, interpretado por Bicho Gómez, quien amenaza a Chema y busca vengarse por una presunta estafa relacionada con la producción de uno de los programas de Dedé.

Después de sus presentaciones en Villa Carlos Paz y la calle Corrientes, la obra continúa su recorrido por distintos puntos del país.

El conflicto desencadena una sucesión de enredos y situaciones absurdas. La historia combina el humor de los tres personajes con el suspenso de una noche en la que nadie sabe cómo terminará el enfrentamiento.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo están a cargo de la dirección

El elenco está integrado por Cabré, Martínez y Gómez. La dirección corresponde a Nicolás Cabré y Rocío Pardo, en una puesta que reúne a los tres actores en una comedia de ritmo ágil.

La nueva fecha del viernes a las 21 se agregó luego de que se agotaran las localidades para el sábado 17. Así, el público de Neuquén tendrá una oportunidad más de asistir a la obra durante su recorrido por el país.