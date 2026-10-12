Una declaración sobre Miren Algañarás sumó otro ángulo al relato de los hijos de Romina Yan. Después de que Valentín Yankelevich acusara a su padre, Darío Giordano, de violencia física y psicológica, la atención también se dirigió al papel que habría tenido su madrastra en aquella etapa.

Nazarena Di Serio abordó el tema en La Mañana de Moria y expuso la versión que, según explicó, había recibido: “Él formó pareja de nuevo, está ahora en pareja y tuvo un hijo con esa pareja. Valentín lo que cuenta es que no conoce a su hermano, y parece que la mujer que entra en esta nueva pareja, siempre justificaba el accionar de Darío”, sostuvo.

La relación de Miren Algañarás con Darío Giordano comenzó después de la muerte de Romina Yan, madre de Franco, Valentín y Azul. Con su nueva pareja, el padre de los hermanos tuvo otro hijo. Esa nueva etapa sentimental apareció en la explicación de Di Serio sobre el rol que la mujer habría ocupado en la historia familiar.

El relato del joven se centró en los hechos de violencia física y psicológica que, según contó, atravesó junto a Franco durante la infancia. Describió el deterioro que esas experiencias provocaron en sus ganas de vivir y recordó que sus habitaciones estaban separadas por una pared, por lo que cada uno escuchaba lo que le ocurría al otro.

Gustavo Yankelevich, abuelo materno de los hermanos, fue clave para ayudarlos a salir de esa situación, de acuerdo con el testimonio. Su acompañamiento y la contención que les brindó ocuparon un lugar central en el relato. El productor también señaló que Azul sufrió durante aquel proceso. La menor vive actualmente en Estados Unidos, donde estudia.

Miren Algañarás se casó con Darío Giordano.

El señalamiento hacia Miren Algañarás se apoya en la versión que expuso Di Serio acerca de su actitud frente a Darío Giordano. La panelista habló de justificaciones al accionar del padre, una afirmación que sumó preguntas sobre el acompañamiento que habrían encontrado los hermanos en los adultos de la familia.

En paralelo, Valentín Yankelevich contó que no conoce al hijo que su padre tuvo con su actual pareja. Ese dato dejó expuesta otra distancia dentro de la historia familiar: mientras hizo público lo vivido con Franco, también describió la ausencia de un vínculo con su medio hermano, nacido de la relación que hoy vuelve a estar bajo cuestionamientos.