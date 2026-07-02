Las versiones sobre una fuerte crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez sumaron un nuevo capítulo en las últimas horas tras un movimiento del futbolista en redes sociales que no pasó desapercibido. Todo explotó luego de que Yanina Latorre compartiera una captura donde se ve al delantero interactuando con una publicación de Ekaterina Ojeda, la joven influencer señalada como la tercera en discordia.

El detalle llamó todavía más la atención porque la influencer aparecía promocionando productos de maquillaje vinculados a la marca de Wanda Nara. Además, acompañó la imagen con una frase cargada de indirectas: “Si la noche se pone intensa, por lo menos que el maquillaje siga intacto. Hay besos que se buscan... y otros que claramente se esquivan”. Para muchos seguidores, el mensaje estuvo directamente relacionado con el encuentro que habría tenido con el jugador.

Toda esta situación salió a la luz pocas horas después de que Yanina Latorre revelara en Sálvese quien pueda que la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi estaría atravesando uno de sus momentos más delicados. Según explicó la conductora, el conflicto comenzó después de una noche en un boliche de Costanera donde el futbolista habría conocido a Ekaterina Ojeda.

La propia influencer confirmó luego que el delantero del Galatasaray se comunicó con ella tras ese encuentro. “Me escribió Mauro. Me puso: ‘Hola, Eka, ¿te puedo llamar?’”, contó durante una entrevista televisiva. Sin embargo, dejó en claro que decidió mantener distancia y respondió con ironía: “No le contesté. Que se esfuerce”.

Mientras tanto, las versiones de separación crecieron con fuerza después de otra información difundida por Yanina Latorre. La periodista aseguró que la China Suárez habría abandonado la casa que compartía con el futbolista y que actualmente se encuentra instalada en su propiedad de San Jorge junto a sus hijos y una de sus mascotas.

“Hace cuatro días la China abandonó la casa de los sueños”, explicó la panelista en televisión. Según relató, la actriz solamente se llevó algunas pertenencias esenciales y desde entonces se la ve realizando actividades cotidianas en el barrio privado, donde mantiene una relación cordial con los vecinos y comparte tiempo con sus hijos.

Mauro Icardi en el ojo de la tormenta

De acuerdo con la versión difundida en el programa, el detonante de la pelea habría sido una serie de mensajes encontrados por la China Suárez en el teléfono de Mauro Icardi. “Toda la discusión se llama Eka”, lanzó Yanina Latorre, dejando en claro que el nombre de Ekaterina Ojeda se convirtió en el centro del conflicto sentimental.

La conductora también aseguró que el futbolista intentó recomponer el vínculo en los últimos días. Según contó, Mauro Icardi visitó a la actriz para intentar convencerla de regresar, aunque por ahora no habría logrado revertir la situación. “Me dijeron que Mauro está con una tristeza”, afirmó Latorre, alimentando aún más las especulaciones sobre el presente de la pareja.