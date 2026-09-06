Un video de pocos segundos le alcanzó a Luck Ra para volver a apuntar contra La Joaqui y Tiago PZK. En pleno revuelo por el nuevo romance, el cantante recuperó una colaboración musical con quien fuera su amigo y seleccionó una parte cuya letra habla de desengaño, una relación fallida y una supuesta traición.

La publicación apareció en TikTok y estuvo musicalizada con Fue culpa tuya, el tema que el cordobés grabó precisamente junto a Tiago PZK. La coincidencia entre el contenido de la canción y el vínculo sentimental que ahora une al músico con su expareja hizo que el posteo fuera interpretado inmediatamente como una indirecta destinada a los dos.

El gesto llegó después de que Luck Ra negara haber engañado a La Joaqui durante el noviazgo y expusiera que ella estaba saliendo con alguien que había pertenecido a su círculo cercano. Aunque inicialmente no dio nombres, lo definió como su “ex gran amigo”, una descripción que dirigió todas las miradas hacia el artista con quien había compartido aquella canción.

Lejos de dejar pasar esas palabras, la intérprete de RKT cuestionó que su expareja hiciera pública una parte de su vida que ella había decidido preservar. También rechazó la forma en que presentó el romance, porque consideró que intentaba instalar la sospecha de una deslealtad. “Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ no es contar la verdad ”, sostuvo en su descargo.

La Joaqui explicó que conoce a Tiago PZK desde mucho antes de su relación con el cantante cordobés. Según planteó, entre ellos existe una historia personal construida desde la infancia y completamente independiente de Luck Ra. De esa manera, remarcó que su actual vínculo comenzó después de la separación y negó que se tratara de una traición dentro de la pareja anterior.

Ahora, la decisión de Luck Ra de utilizar Fue culpa tuya agregó una nueva provocación a la disputa. Sin escribir una acusación directa ni mencionar a ninguno de los involucrados, se apoyó en el título, la letra y la participación de Tiago en el tema para transmitir un mensaje que sus seguidores identificaron rápidamente.

El posteo volvió a enfrentar dos relatos diferentes sobre el final de la relación. Mientras La Joaqui defiende su derecho a rehacer su vida después de la ruptura y cuestiona que expongan su intimidad, el cordobés continúa dejando señales sobre cómo recibió el romance. La presencia de Tiago PZK en la canción elegida terminó de convertir el video en otro capítulo de una separación que sigue sumando reproches públicos.