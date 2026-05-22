El conflicto entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto volvió a quedar en el centro de la escena tras una jornada cargada de tensión en los Tribunales de Campana. La actriz habló públicamente antes de conocerse el fallo por la causa de violencia de género contra su ex pareja y sorprendió al insinuar un presunto episodio de abuso sexual ocurrido durante una internación de la hija que tienen en común.

Las declaraciones de Fernanda Callejón generaron un fuerte impacto en el mundo del espectáculo. Durante su participación en el programa La mañana de Moria, la actriz lanzó una frase que dejó atónitos a todos en el estudio: “Una persona que abusa sexualmente de otra no puede ser buena persona”. Además, sostuvo que su abogado detectó elementos compatibles con un “abuso sexual simple”.

Mientras el escándalo crecía, se conoció que Ricky Diotto fue declarado culpable en primera instancia por lesiones leves y recibió una condena de cuatro meses de prisión en suspenso. La resolución judicial todavía no quedó firme, ya que el músico confirmó que apelará la decisión. Sin embargo, el fallo volvió a poner el foco sobre la conflictiva relación que mantiene con la actriz.

Horas más tarde, el propio Ricky Diotto habló con Intrusos y reaccionó con visible desconcierto frente a las acusaciones de Fernanda Callejón. “No tengo nada para decir, no sé por qué hace esto. Me quedé helado”, expresó ante las cámaras. El músico negó de manera contundente los dichos de su ex pareja y aseguró que los hechos relatados “son un disparate”.

En ese sentido, Diotto intentó explicar cómo habría sido la situación mencionada por la actriz durante la internación de su hija. “Nosotros estuvimos en la habitación cuando operaron a mi hija, pero estuvimos los tres juntos. En un hospital hay cámaras y enfermeras, en ningún momento estuvimos solos”, afirmó, buscando desacreditar el relato de Callejón.

Además, el músico respondió a otras versiones que circularon en torno a la causa judicial. Entre ellas, una supuesta vandalización de vehículos vinculada al conflicto. “Yo cambié el auto una vez, es grotesco pensar que tengo un equipo de gente que mando a vandalizar autos”, lanzó con ironía, intentando minimizar las acusaciones que aparecieron en los últimos meses.

La impactante reacción de Ricky Diotto

Sin embargo, una de las frases que más repercusión generó fue cuando habló sobre el vínculo con su hija y el temor a futuras denuncias. “Después me va a querer hacer una denuncia por abuso de mi nena, pero no creo porque puse cámaras en mi casa”, disparó Ricky Diotto, despertando todavía más polémica alrededor del enfrentamiento mediático y judicial.

Pese al escándalo y la condena en primera instancia, el músico insistió en mostrarse tranquilo frente a la situación. “Yo no tengo ningún antecedente porque voy a apelar. Si hubiera pasado algo serio me hubiesen metido preso”, aseguró. Mientras tanto, la feroz disputa entre Fernanda Callejón y Ricky Diotto parece lejos de terminar y promete sumar nuevos capítulos en los próximos días.