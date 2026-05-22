La salud de Christian Petersen volvió a instalarse en el centro de la escena luego de que trascendiera que permanece internado en el Hospital Alemán tras haber sufrido un episodio que generó fuerte preocupación en su entorno más cercano. En medio de las versiones y rumores, el primer parte médico oficial buscó llevar tranquilidad sobre el estado actual del cocinero.

La información comenzó a circular durante las últimas horas en programas de espectáculos, donde detallaron que el referente gastronómico habría ingresado por la guardia tras atravesar un brote con alucinaciones. Fue la periodista Pilar Smith quien brindó algunos detalles de lo ocurrido al aire de LAM, generando un fuerte impacto entre los seguidores del chef.

“Nos aseguran que habría ingresado con alucinaciones. Entró por la guardia y fue derivado directamente al pabellón de psiquiatría”, explicó la panelista sobre el delicado momento que atraviesa Christian Petersen. La noticia rápidamente provocó preocupación, especialmente por los antecedentes recientes vinculados a la salud del cocinero.

¿Cómo sigue Christian Petersen?

Frente a la enorme repercusión mediática, desde el Hospital Alemán difundieron un comunicado oficial para informar cómo evoluciona el estado del chef. “El paciente se encuentra internado en la unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente. Está clínicamente estable”, expresaron en el documento difundido en las últimas horas.

Además, el parte médico aclaró que Christian Petersen está siendo tratado por distintos especialistas para atender su cuadro integralmente. “Está recibiendo tratamiento acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”, señalaron desde el centro médico, intentando llevar calma sobre su evolución.

El comunicado también remarcó que el cocinero continuará bajo observación mientras los profesionales evalúan los próximos pasos. “Continuará bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes”, indicaron desde la institución médica donde permanece internado.

¿Cómo sigue Christian Petersen?

Por el momento reina un fuerte hermetismo alrededor del estado del chef y no se sabe si el Hospital Alemán emitirá nuevos partes médicos en las próximas horas. Mientras tanto, personas cercanas a Christian Petersen mantienen total reserva respecto de cómo fueron las horas previas a su internación.

En medio de la incertidumbre, en LAM también revelaron que el cocinero permanece acompañado por su esposa, quien sigue de cerca cada novedad vinculada a su recuperación. El entorno del chef espera ahora una evolución favorable que permita llevar tranquilidad definitiva sobre su salud.