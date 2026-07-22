La eliminación de Emanuel Di Gioia frente a Solange Abraham dejó un antes y un después en Gran Hermano Generación Dorada. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó minutos más tarde, cuando Santiago del Moro reunió a los participantes en el zoom tras los festejos por el cumpleaños de Luana. Desde allí, los jugadores observaron el ingreso de una serie de invitados especiales que permanecerán por tiempo limitado y tendrán un rol clave en el desarrollo del reality.

El primero en atravesar la puerta fue Fabio Agostini, reconocido por haberse consagrado campeón de La Casa de los Famosos 6. El español ya conocía la dinámica del programa tras un intercambio internacional y su llegada generó una fuerte reacción, especialmente en Luana, quien por unos segundos creyó que se trataba de una sorpresa preparada exclusivamente para ella.

La sorpresa continuó con el ingreso de Daniela Celis y Romina Uhrig, dos de las exparticipantes más queridas por el público. Su regreso despertó recuerdos de una de las ediciones más exitosas del programa y generó una mezcla de emoción y expectativa tanto entre los jugadores como entre los seguidores del ciclo.

Estos son los nuevos participantes de GH

Luego fue el turno de Selva Pérez, una de las figuras más recordadas de la temporada anterior. La uruguaya volvió con la misma energía que la caracterizó durante su paso por el reality y poco después apareció Juan Pablo "Devi" Devigili, quien compartió edición con ella y rápidamente comenzó a llamar la atención dentro de la casa, especialmente por la reacción de Luana.

Otro de los momentos más comentados llegó con la aparición de Emma Vich, quien hizo una entrada impactante al ritmo de Madonna y con un llamativo look negro de charol. Su presencia también reavivó viejas diferencias con Juanicar, el tuitero vinculado al universo del programa que durante su edición había cuestionado con dureza su estrategia de juego en redes sociales.

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La lista de invitados también incluyó a Juliana "Tini" Díaz, una participante que quedó marcada por su expulsión durante el repechaje de su temporada. Su regreso no pasó desapercibido y volvió a colocar su nombre entre los más comentados por los fanáticos del formato.

El último en ingresar fue Ariel Ansaldo, conocido por todos como Big Ari, quien en su edición protagonizó fuertes cruces con Alfa. Aunque ninguno de los invitados podrá competir por el gran premio de Gran Hermano, sí tendrán influencia directa en el juego: participarán de las próximas nominaciones y quien logre permanecer hasta el final de esta visita especial obtendrá el beneficio de realizar una nominación fulminante, una ventaja que podría cambiar el destino de la competencia.

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