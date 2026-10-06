Las devoluciones de MasterChef Celebrity pusieron a Maru Botana bajo una atención inesperada. Algunos espectadores comenzaron a mirar cuánto come la jurado cuando prueba los platos y qué gestos hace después. Esos momentos, que forman parte de cada evaluación, pasaron de la cocina a una discusión en redes sociales.

Entre los comentarios apareció uno que especuló sobre los motivos personales de la cocinera: “Maru Botana es jurado de un programa de cocina pero no puede probar una masa de empanada porque engorda. Es una payasa o está enferma”. Otro usuario cuestionó directamente su función: “Qué sentido tiene ser jurado de un programa de cocina si NO PODÉS PROBAR LA COMIDA”. Una tercera publicación resumió su reacción de otra manera: “Me DEPRIME ver a Maru Botana probar los platos”.

Las críticas se concentraron en los bocados pequeños que, según esos espectadores, toma Botana durante algunas devoluciones. También circularon memes y capturas de expresiones que los usuarios interpretaron como sorpresa o disgusto. La discusión creció sin que esos recortes permitieran conocer los motivos de la jurado para probar cada preparación de esa manera.

Yanina Latorre se sumó a las críticas a Maru Botana

El tema llegó al streaming que acompaña a MasterChef Celebrity cuando Yanina Latorre reemplazó a su hija Lola en la conducción junto a Agustín “Cachete” Sierra. Mientras Julieta Nair Calvo presentaba unas tortillas vegetarianas, Latorre dejó de prestar atención al plato para seguir de cerca la degustación de Maru Botana.

“A ver cuánto come Maru, que se quejan de que come poco”, dijo al comienzo de la devolución. Mientras la participante explicaba su receta y la jurado se disponía a probarla, Yanina insistió: “Dale, dale, corta y no come”. Sus comentarios retomaban al aire el mismo cuestionamiento que ya circulaba entre algunos espectadores.

Cuando Botana tomó una porción, Latorre reaccionó: “¡Ay, un pedacito así!”. Después miró la cantidad que había probado Germán Martitegui y marcó la diferencia: “¡No ves el pedazo que come este!”. Para cerrar la comparación, lanzó: “Esto es comer, no lo que hace Maru”.

La intervención de Yanina Latorre llevó al streaming una polémica que había empezado en redes. El tamaño de los bocados y los gestos de Maru Botana quedaron otra vez en el centro de los comentarios, mientras los participantes esperaban la devolución del jurado sobre sus platos.