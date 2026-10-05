La gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó a Luck Ra respondiendo preguntas sobre La Joaqui mientras cocinaba. Wanda Nara se acercó a su estación y llevó la conversación hacia las versiones que rodearon la separación. La respuesta del cantante terminó marcando una diferencia entre el final de la pareja y lo que ocurrió después.

El primer cruce giró en torno a la fidelidad. Wanda preguntó: "¿Te engañaron?" y Luck Ra respondió: "No". Ella insistió: "¿La engañaste?" y agregó: "Pero, primo, mirame la cara". El cantante negó haber engañado a su expareja y amplió su respuesta: "No. De mi lado, no. Y del de ella, tampoco. Pero, a veces, eso no es suficiente. ¿Me explico?".

Wanda Nara expuso entonces la posibilidad que había imaginado para la pareja: "Yo siento o sentía, apenas se separaron, que iban a volver. Pero no, porque después pasó otra cosa". Luck Ra recordó cómo se sintió retratado cuando comenzaron a circular versiones: "Y después de la nada, como que... yo fui un monstruo, ¿no? Supuestamente". Ella lo cortó con la frase más provocadora de la charla: "No, un monstruo no, un cornudo".

El músico no quiso que ese comentario se convirtiera en una acusación contra La Joaqui: "Yo puedo dar fe de que ella siempre me respetó mucho y yo, por eso, siempre la voy a respetar". Wanda replicó: "Entonces, eso es falso que se dice, hay que aclarar también". Después recurrió a su propia historia con Mauro Icardi para lanzar otra pregunta: "¿Te icardearon?".

Para explicar el paralelo que veía con la experiencia de Wanda, Luck Ra dijo: "Ponele que yo soy Wanda. Mi ex vendría siendo Icardi, creo. Y mi amigo, mi examigo, vendría siendo...". Aludía al vínculo que La Joaqui inició después con Tiago PZK, a quien había considerado un amigo. Consultado sobre cómo se enteró, respondió: "¿Por quién? por las redes. Esa llamada de él nunca existió".

La conductora pasó entonces de las preguntas a una propuesta para el programa: "¿Pueden venir alguno de los dos? Porque yo a todos los que nombraste de mi historia los invito cuando quieran. Tienen las puertas abiertas del canal y de mi programa". Luck Ra no cerró esa posibilidad y contestó: "Puede venir quien quiera, cero rencor. Por el momento, estoy en busca de la felicidad".

El intercambio ocurrió mientras el cordobés cocinaba para evitar la eliminación. Wanda Nara buscó una comparación con su vida sentimental, pero Luck Ra sostuvo dos ideas distintas: no atribuyó una infidelidad a La Joaqui y sí marcó que no recibió una llamada del músico con quien había tenido cercanía. Esa diferencia quedó en pie después de la broma que encendió la conversación.