La noche comenzó con una consigna que exigía mucho más que armar un sándwich. En MasterChef Celebrity, los participantes debían presentar una preparación en baguette y cumplir condiciones fijadas por el jurado. Mientras los famosos buscaban seguir en competencia, el programa de Telefe volvía a enfrentarse en el horario central con Otro Día Perdido.

La receta tenía que incluir carne cocida, vegetales variados, un aderezo elaborado y una guarnición. Cada participante podía elegir cómo combinar esos elementos, pero debía incorporarlos todos al plato. La prueba terminó por dividir al grupo entre quienes consiguieron subir al balcón y quienes tendrían que cocinar otra vez para evitar la eliminación.

Cuánto midió MasterChef Celebrity frente a Otro Día Perdido

En esa competencia televisiva, MasterChef Celebrity marcó 12,3 puntos de rating, mientras que Otro Día Perdido llegó a 5,3. La diferencia entre ambos programas fue de 7 puntos, con el reality de cocina al frente de las mediciones del lunes 5 de octubre.

Las demás propuestas de la franja quedaron por debajo de esas cifras. Bienvenidos a Ganar registró 2,2 puntos; BTV, 1,5; y Se Siente Argentina, 0,5. Así, la distancia más significativa para el ciclo de Telefe fue la que estableció frente al programa de Mario Pergolini.

Quiénes subieron al balcón y quiénes recibieron el delantal gris

Dentro de la cocina, Seba Presta, Bernasconi, Lizy Tagliani, Diego Ramos y Karina Mazzocco obtuvieron las mejores devoluciones por sus sándwiches. Los cinco subieron al balcón y quedaron a salvo tras superar el desafío de la baguette.

La situación fue distinta para Campi, Julieta Nair Calvo, Pablo Giralt, Grego Rossello, Alejandro Lerner y Mike Amigorena. Sus platos no alcanzaron para asegurarles un lugar en el balcón y recibieron el delantal gris. Eso no implicó una eliminación inmediata, pero sí la obligación de volver a cocinar en la instancia de última chance.

La emisión dejó, entonces, dos resultados para MasterChef Celebrity: una ventaja de siete puntos sobre Otro Día Perdido en el rating y seis participantes que deberán afrontar una nueva prueba para mantenerse lejos de la próxima gala de eliminación.