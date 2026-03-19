La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la escena tras el explosivo ingreso de Ca7triel y Paco Amoroso, quienes no solo sorprendieron a los participantes sino que también se metieron de lleno en el conflicto mediático que involucra a Emilia Mernes y Tini Stoessel.

Lejos de limitarse a una visita distendida, Ca7triel aprovechó su paso por el confesionario para lanzar un comentario que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando repercusiones inmediatas dentro y fuera del reality.

Con su estilo frontal y sin filtros, el músico sorprendió al decir: “Quiero nominar... Quiero nominar a Tini Stoessel y Emilia Mernes. Son unas pesadas, me tienen cansado”, expresó entre risas, aunque dejando en claro su postura.

El comentario no quedó ahí. En medio de la tensión que rodea a las artistas, Ca7triel decidió redoblar la apuesta con un mensaje que muchos interpretaron como una crítica directa al conflicto mediático que ambas protagonizan.

“Con todas las cosas que están pasando en el mundo… basta. Basta de la guerra. Con la música, no. Basta, chicas”, agregó el artista, visiblemente cansado del tema que domina la agenda del espectáculo.

Finalmente, cerró su descargo de manera contundente: “Me tienen cansado. Unas pesadas”, sentenció, provocando sorpresa tanto en los participantes de Gran Hermano como en el público que sigue el programa.

Por su parte, Paco Amoroso acompañó la situación desde un rol más distendido, aunque su presencia junto a Ca7triel potenció el impacto del momento, que rápidamente se convirtió en tendencia.

Este episodio suma un nuevo capítulo a la creciente tensión entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, un conflicto que no deja de escalar y que ahora encontró un escenario inesperado dentro del reality más visto del país.