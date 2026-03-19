El mundo del espectáculo y el fútbol volvió a cruzarse en un escándalo que tiene a Yanina Latorre como principal vocera y a Emilia Mernes en el centro de la polémica. Según relató en televisión, un conflicto con las parejas de los jugadores de la Selección Argentina habría marcado un quiebre silencioso.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre contó detalles de una celebración privada tras el Mundial de Qatar. “Las botineras detestan a Emilia”, disparó sin filtros, generando revuelo inmediato en redes y programas de espectáculos.

La panelista explicó que se trató de un festejo íntimo con futbolistas, familiares y parejas. “Cuando los jugadores salen campeones se hace una fiesta con ellos, la familia, las mujeres… una fiesta familiar”, describió para contextualizar el clima del encuentro.

En ese marco, la presencia de Emilia Mernes no habría caído bien. “¿Quién se apersonó en esta fiesta? Emilia Mernes. A las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud, ni la mirada”, sostuvo Yanina Latorre, dejando en claro el origen del malestar.

Según amplió, hubo cuestionamientos directos hacia la artista. “Ser mirona… provocativa. Era una fiesta familiar”, enumeró sobre lo que habrían comentado las presentes, instalando una fuerte crítica a su comportamiento en ese ámbito.

La conductora fue aún más contundente al describir la escena: “Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos… y claro, no gustó”. Además, reveló que una mujer del plantel le habría dicho: “A mí no me gustó la actitud que tuvo cuando llegó”.

En paralelo, el conflicto también salpica a Tini Stoessel, quien habría tomado distancia de Emilia Mernes. La relación entre ambas cambió drásticamente, sobre todo después de que la ex chica Disney dejara de seguirla en redes sociales.

Viejas declaraciones de Tini Stoessel reflotaron en este contexto: “Mi energía, estoy harta… me crucé con tantas víboras que ahora pongo límites”, había dicho, lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia la cantante.

El escándalo sumó otra voz cuando Martín Cirio opinó sin filtros: “Está todo re mal”, lanzó, dejando entrever que hay información que aún no salió a la luz y que la interna es más profunda de lo que parece.