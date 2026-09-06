Luisana Lopilato dejó una señal difícil de ignorar cuando debió evaluar a diferentes compañeros de trabajo. Al llegar el turno de Mariano Martínez, la actriz se mostró incómoda y lo colocó en el décimo puesto, el último disponible. Su reacción volvió a generar preguntas sobre una relación que terminó hace dos décadas.

El episodio ocurrió durante su visita a Sería increíble, el ciclo que conduce Nati Jota en Olga, donde presentó su película Pepita, la Pistolera. Luisana Lopilato participó de un ranking del uno al diez y comenzó ubicando a Darío Lopilato, su hermano y compañero en Casados con hijos, en el primer lugar. La tensión apareció cuando surgió el nombre de su expareja.

Ante la imagen de Mariano Martínez, la artista se limitó inicialmente a recordar: “Trabajé con él en Alma pirata”. Tras dudar sobre qué posición asignarle, terminó respondiendo: “Son un montón, trabajé con mucha gente y era muy chica… ¡Diez!”. Luego intentó justificar su decisión con una frase breve: “Trabajé con mucha gente”.

El énfasis sobre su juventud llevó la atención hacia el pasado sentimental de ambos. Luisana Lopilato tenía 17 años y el actor 26 cuando iniciaron su relación en 2004. El noviazgo se extendió durante casi dos años y terminó en 2006, mientras compartían las grabaciones de Alma pirata, ficción de Cris Morena que también protagonizaba Nico Vázquez.

La actriz no realizó ninguna acusación ni explicó qué situación concreta provocó semejante calificación. Tampoco detalló si existió un conflicto durante la ficción o después de la ruptura. Sin embargo, el último puesto, las dudas antes de contestar y la insistencia en que entonces era muy joven dejaron instalada una fuerte incomodidad alrededor de aquel vínculo.

El episodio adquirió todavía más repercusión porque Lali Espósito había hablado recientemente sobre Mariano Martínez en el stream de Martín Cirio. Aunque sostuvo que podría volver a compartir un proyecto con cualquiera de sus exparejas, hizo una excepción al referirse al actor. La coincidencia entre ambas reacciones volvió a colocarlo en el centro de la conversación.

Sin revelar abiertamente el motivo de su distancia, Luisana consiguió que su respuesta resultara más contundente que una explicación extensa. La referencia a la edad que tenía durante aquella relación quedó como la principal pista detrás de su actitud. Hasta que decida profundizar en el tema, su pasado con Mariano Martínez continuará rodeado por una incomodidad que ninguno de los dos terminó de aclarar públicamente.