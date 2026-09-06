El romance de La Joaqui con Tiago PZK comenzó después de su separación de Luck Ra. Sin embargo, el vínculo dejó de pertenecer a la intimidad cuando el cordobés decidió ventilar públicamente que su expareja estaba saliendo con él, a quien consideraba como un "ex gran amigo suyo". La revelación hizo explotar a la cantante, quien remarcó que no existió una traición y cuestionó que él se apropiara de una historia que ya no le correspondía contar.
El conflicto se originó a partir de una reflexión general de la artista sobre las infidelidades que atravesó en sus relaciones anteriores. “De hecho, no he tenido un vínculo en el que no me hayan engañado hasta el día de hoy y yo nunca engañé a nadie. Porque a mí no me excita la deslealtad, no porque soy buena”, manifestó. Aunque no lo señaló directamente, Luck Ra interpretó que aquellas palabras podían involucrarlo y salió a defenderse.
El cantante negó haberle sido infiel, pero dentro de esa aclaración confirmó el romance que La Joaqui había elegido mantener reservado. “Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida. Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa”. La frase adquirió mayor relevancia después de que circulara una foto de ella con Tiago PZK.
La Joaqui reaccionó porque entendió que su ex había expuesto una relación posterior a la ruptura mientras decía respetar su nueva vida. “Hay algo que me resulta profundamente contradictorio: decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública”, expresó. Además, precisó que Luck Ra había terminado el noviazgo “hace dos meses, por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de la que alguna vez elegí contar”.
Su descargo también incluyó una advertencia sobre los episodios que decidió mantener alejados del público para no perjudicarlo. “Porque incluso después de separarnos preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado. No por miedo ni porque te debiera silencio, sino por cariño, por códigos y por respeto a lo que alguna vez fuimos. Por eso me duele especialmente que hoy confundas mi amabilidad con un lugar del que podés abusar”.
Al referirse a Tiago PZK, la cantante rechazó que su relación pudiera resumirse únicamente a la amistad que él había tenido con Luck Ra. “También me parece profundamente injusto que, para acomodar esta historia a tu favor, reduzcas a una persona a ‘un ex gran amigo’ tuyo. Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos. Nos conocemos desde lugares muy sensibles, hemos compartido nuestras heridas más profundas y construimos durante años un vínculo sólido que jamás necesitó de vos para existir”.
La artista interpretó que esa descripción buscaba instalar dudas sobre el origen del romance, pese a que el acercamiento sentimental fue posterior a la separación. “Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ no es contar la verdad: es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición. Y si vamos a hablar de valores y de códigos, quizás antes convendría hacer memoria. Porque vos sabés mejor que nadie la cantidad de cosas que callé —por cuidarte para preservarte. Nunca necesité destruir tu imagen para explicar mi dolor”.
La rapidez con la que pudo rehacer su vida fue otro de los aspectos que La Joaqui decidió defender. “Entiendo que te resulte chocante que haya podido procesar este duelo rápido, pero también entiendo que los duelos no tienen un plazo reglamentario. Mucho menos, existe un plazo que una mujer deba cumplir para que su próxima decisión sea considerada digna o respetable”. Luego profundizó: “Paradójicamente, fueron tus propias decisiones las que hicieron mi duelo mucho más sencillo. Lo digo porque a veces la ausencia de un gesto pequeño termina explicando cosas enormes”.
En otra parte de su respuesta, cuestionó la mirada que convierte al exnovio en víctima cuando una mujer comienza una relación nueva. “Lo que sí rechazo es esa lógica tan vieja en la que, cuando una mujer rehace su vida, alguien se siente habilitado a contar su intimidad y después presentarse como la persona lastimada por aquello mismo que decidió exponer. Que vos hayas hecho tu duelo más rápido de lo que esperabas no te convierte en víctima de mi presente. Haber formado parte de mi pasado tampoco te convierte en dueño de mi intimidad”.
El mensaje terminó con un límite directo para Luck Ra después de que ventilara el romance posterior a su separación. “Yo sigo eligiendo no contar muchas cosas por respeto. Ojalá no confundas nunca más mi silencio con falta de memoria. Respetar mi presente también significa entender que ya no te pertenece contarlo”. Así, La Joaqui confirmó que su enojo no estaba provocado por el final del noviazgo, sino por la decisión de su ex de revelar una relación actual y utilizarla para sugerir una deslealtad.