El mundo del espectáculo argentino atraviesa horas de pesar por la muerte de Jorge Lorenzo, reconocido actor que dejó una huella en la televisión, el teatro y el cine. Su papel como el guardiacárcel Capece en El Marginal lo convirtió en un rostro inolvidable dentro del universo de la exitosa ficción.

Gerardo Romano, uno de sus compañeros más cercanos en la serie, expresó públicamente su tristeza. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió un fragmento de una de las escenas que ambos compartieron en En el barro, la producción derivada de El Marginal. “Compañero querido”, escribió Romano, acompañando la publicación con un emoji de un corazón roto.

El gesto fue breve pero profundamente emotivo. Gerardo Romano y Jorge Lorenzo compartieron pantalla en distintas etapas de la saga, y aunque sus personajes no siempre coincidían en los focos de la trama, la relación profesional derivó en una amistad que trascendió los sets. La despedida del actor refleja el cariño y respeto que supo ganarse su colega a lo largo de los años.

La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia del fallecimiento y emitió un comunicado en X, donde expresó: “Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”.

Jorge Lorenzo había nacido el 23 de diciembre de 1958 y era miembro activo del sindicato de actores. Además de su trabajo artístico, se destacó por su compromiso con las causas culturales y las luchas en defensa de los derechos laborales dentro del sector.

Su carrera fue extensa y diversa. En televisión, participó en producciones como Casi Ángeles, Son amores, Soy gitano, 099 Central, Edha y ATAV 2, entre muchas otras. En el cine, formó parte de títulos como La herida, Miénteme y La larga noche de Francisco Sanctis, mostrando su versatilidad actoral.

También tuvo una destacada labor en el teatro, tanto en el circuito comercial como independiente. Obras como Potestad, Doña Flor y sus dos maridos, El diluvio que viene y Las de Barranco figuran entre sus múltiples participaciones. Incluso incursionó en el teatro infantil como actor, adaptador y director.

La partida de Jorge Lorenzo deja un profundo vacío en la escena artística nacional. Su talento, compromiso y calidez humana quedan grabados en la memoria de colegas y espectadores, que hoy lo despiden con tristeza y admiración.