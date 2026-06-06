La convivencia en Gran Hermano 2026 volvió a encender las redes sociales luego de que se viralizara un video protagonizado por Brian Sarmiento y Mariela Prieto, la esposa de Claudio “Turco” García. Las imágenes, registradas durante una de las fiestas temáticas del reality de Telefe, despertaron todo tipo de reacciones entre los seguidores del programa.

En las escenas que rápidamente circularon en X, Instagram y TikTok, se puede ver a Brian Sarmiento y a Mariela Prieto bailando muy juntos al ritmo de “No se ve - Chingón”, una canción de DesaKTa2 que suele estar asociada al exfutbolista. Los movimientos y la cercanía entre ambos llamaron la atención de los fanáticos del ciclo.

No es la primera vez que la pareja del Turco García genera repercusión dentro de la casa. Días atrás también había protagonizado coreografías subidas de tono junto a Emanuel Di Gioia, otro de los participantes más comentados de esta edición. Sin embargo, el episodio con Sarmiento elevó aún más la temperatura mediática.

Durante la fiesta, los concursantes realizaron una performance que incluyó abrazos, movimientos sensuales y varias secuencias en el piso. Aunque todo ocurrió en el marco de una actividad recreativa, muchos usuarios interpretaron la situación como excesiva y no tardaron en expresar su opinión en las redes.

Las críticas apuntaron tanto a Brian Sarmiento como a Mariela Prieto. Algunos cuestionaron al exjugador por su relación con Danelik Galazán, mientras que otros apuntaron contra la esposa del Turco García. Comentarios como “Muy ordinarios” o “Están calientes” se multiplicaron entre los espectadores del reality.

La polémica llegó en un momento especial para Brian Sarmiento y Danelik Galazán, quienes consolidaron su vínculo dentro y fuera de la casa. Tras la eliminación temporal de la influencer, ambos tuvieron un esperado reencuentro en el hotel donde ella cumplía aislamiento antes de regresar al juego.

¿Qué hacen?

Semanas después, Danelik Galazán se refirió públicamente a ese encuentro durante una entrevista en Cortá por Lozano. “No tuvimos sexo, hicimos el amor”, afirmó con contundencia al recordar aquel momento íntimo con el exfutbolista, una declaración que también tuvo amplia repercusión.

Antes de regresar al reality, Brian Sarmiento ya había enfrentado críticas por su relación sentimental. En una entrevista fue categórico al responder a quienes cuestionaban su vínculo con Danelik Galazán: “Cuando hay amor, a las otras personas les molesta. Mis sentimientos son genuinos, entonces, si a ustedes les molesta, háganse ver loco, porque les hace falta sentir un poquito de amor”, sostuvo.