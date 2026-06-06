Después de varios meses de rumores y especulaciones, Matías Martin decidió oficializar su nueva relación amorosa. El reconocido periodista y conductor compartió por primera vez imágenes junto a Paloma Cavanna, poniendo fin a las versiones que circulaban desde hace tiempo sobre su situación sentimental. La publicación generó una inmediata repercusión entre sus seguidores, que celebraron el paso dado por la pareja.

La confirmación llegó a través de una serie de fotografías tomadas durante una escapada a San Antonio de Areco, uno de los destinos más tradicionales de la provincia de Buenos Aires. En las postales se los vio disfrutando de paisajes rurales, caminatas y momentos de relax, reflejando la tranquilidad que caracteriza a esta nueva etapa de sus vidas.

Hasta ahora, tanto Matías Martin como Paloma Cavanna habían elegido mantenerse alejados de la exposición pública. Aunque los rumores sobre un romance comenzaron a sonar con fuerza a finales de 2025, ninguno de los dos había realizado declaraciones sobre el vínculo ni había compartido imágenes juntos.

Matías Martin con nuevo amor

Las primeras versiones fueron difundidas por Yanina Latorre en televisión, donde aseguró que el conductor estaba comenzando una relación con una vestuarista vinculada al medio audiovisual. Aquellas revelaciones despertaron debate, especialmente por las dudas que surgieron respecto de los tiempos entre el inicio de esta historia y la separación de Martin de Victoria De Masi.

Con el paso de los meses, las señales se multiplicaron. Interacciones en redes sociales y algunas apariciones compartidas alimentaron las sospechas. Sin embargo, la pareja optó por sostener un perfil bajo hasta sentirse cómoda para mostrar públicamente su relación.

Pero, ¿quién es Paloma Cavanna? La nueva pareja de Matías Martin tiene 41 años y trabaja como vestuarista en el Canal de la Ciudad. Además, desarrolla su carrera profesional dentro del ámbito audiovisual y es hermana del productor Joaquín Cavanna. Según trascendió, también es madre y mantiene una vida alejada de los medios de comunicación.

Matías Martin con nuevo amor

Entre sus actividades favoritas se encuentra el fútbol amateur, una pasión que comparte con amigas y que forma parte de su rutina habitual. Esa faceta deportiva se suma a un perfil reservado que hasta ahora había permanecido prácticamente desconocido para el gran público.

En los últimos tiempos, Matías Martin comenzó a mostrarse más abierto al hablar de su presente sentimental. Cuando fue consultado sobre esta nueva etapa de su vida, respondió de manera contundente: “Estoy feliz”. Ahora, con las imágenes compartidas junto a Paloma Cavanna, dejó en claro que atraviesa uno de sus momentos personales más plenos.