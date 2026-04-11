La participante Yanina Zilli quedó en el centro de la polémica en Gran Hermano 2026 luego de que se viralizara un video en el que se la ve golpeando a Martín, lo que desató una fuerte reacción en redes sociales y pedidos de sanción inmediata.

Si bien las imágenes muestran un momento que, a simple vista, parecería violento, lo cierto es que dentro de la casa todo se habría dado en un contexto de juego. Sin embargo, el reglamento del reality es claro y este tipo de conductas no están permitidas, lo que podría derivar en consecuencias.

La situación ocurrió en el jardín, mientras Yanina Zilli compartía una charla distendida con Brian Sarmiento. En ese contexto, el gesto hacia Martín no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tema de conversación tanto dentro como fuera del programa.

Fue el propio Martín quien hizo referencia al momento con una frase que encendió aún más la polémica: “¿Vos viste el bife que me metió?”. Cabe recordar que días antes ambos habían protagonizado un acercamiento tras una apuesta, lo que suma un condimento extra a la relación.

En redes sociales, los seguidores de Gran Hermano se dividieron entre quienes consideran que se trató de una broma sin intención y quienes exigen que la producción actúe con firmeza. La posibilidad de una expulsión ya comenzó a instalarse como un escenario probable.

Lo cierto es que Yanina Zilli se posicionó como una de las jugadoras más fuertes de esta edición. Tras la salida de Andrea del Boca, con quien mantenía un fuerte enfrentamiento, logró acomodarse mejor en la convivencia y avanzar con mayor tranquilidad en la competencia.

Antes de ingresar al reality, la propia Yanina Zilli había confesado su deseo de alcanzar la fama: “De chiquita me ponía los anteojos y me miraba en el espejo. Quería ser famosa, quería ser actriz”, había contado en su presentación.

Con una trayectoria que incluye trabajos junto a figuras destacadas del espectáculo y recordadas participaciones en programas como Rompeportones, además de vínculos mediáticos con nombres como Diego Maradona, Luis Miguel y Martín Palermo, ahora su continuidad en Gran Hermano podría depender de una decisión clave.