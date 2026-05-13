La separación entre Pampita y Martín Pepa sigue sumando capítulos inesperados. Aunque en un principio se habló de una ruptura en buenos términos por la distancia y las agendas complicadas, en las últimas horas comenzaron a conocerse detalles mucho más conflictivos sobre el final de la relación.

Fue en el programa de Yanina Latorre, Sálvese Quien Pueda, donde revelaron una interna explosiva. Según contó la conductora, personas cercanas al entorno de Martín Pepa aseguran que el empresario decidió terminar el vínculo cansado de las discusiones y de los constantes mensajes que recibía por parte de la modelo.

“Pampita le mendigó por teléfono y él todo el tiempo con un rotundo no”, lanzó Yanina Latorre al aire. Además, detalló que el ex de la conductora habría sentido una fuerte presión durante los últimos días del romance, situación que terminó desgastando por completo la pareja.

La periodista también aseguró que el intercambio entre ambos fue subiendo de tono con el correr de las horas. “Él le contó a sus amigos que lo torturó con llamados, mensajes y audios. Se le saltó la cadena y lo insultó de arriba abajo”, relató la panelista sobre el fuerte conflicto que mantuvieron.

En medio de esa crisis, salieron a la luz algunos de los mensajes que Pampita le habría enviado intentando revertir la situación. “Ella le decía: ‘Te vas a arrepentir’. No aceptaba que él quisiera terminar”, comentó Yanina, dejando entrever el difícil momento emocional que estaría atravesando la modelo.

La separación golpeó de lleno a Carolina Ardohain, quien por estos días decidió refugiarse en Miami junto a amigos cercanos. El viaje tendría como objetivo desconectarse del escándalo mediático y encontrar algo de calma después de semanas marcadas por la angustia y el desgaste sentimental.

Pampita al borde de la locura

Sin embargo, un dato terminó de aumentar todavía más la tensión. Según contaron en el programa, Martín Pepa ya habría comenzado a frecuentar a otra mujer. Se trataría de alguien que conoce desde antes de iniciar su historia con Pampita, lo que generó sorpresa y mucho malestar en el entorno de la modelo.

Mientras tanto, el escándalo no deja de crecer y cada nueva versión alimenta aún más la polémica alrededor de una de las rupturas más comentadas de la farándula argentina. Tanto Pampita como Martín Pepa eligieron mantenerse en silencio públicamente, aunque las filtraciones siguen exponiendo detalles cada vez más delicados.