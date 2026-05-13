La relación entre Santiago del Moro y Marley sumó un nuevo capítulo después de las críticas que reabrieron una vieja incomodidad dentro de Telefe. Lo que parecía una diferencia silenciosa entre dos figuras fuertes del canal volvió a tomar fuerza a partir de las nominaciones de los Martín Fierro y de una frase de Florencia Peña que hizo ruido.

El comentario que encendió la discusión apuntó a la presencia de Santiago del Moro en la terna de Conductor Masculino y a la ausencia de Marley. Según se planteó, Florencia Peña habría cuestionado esa decisión al decir que ‘lo nominan para que gane, pero se lo merecen varios’, una frase que reactivó las lecturas sobre el vínculo entre ambos conductores.

En LAM, Pilar Smith llevó el conflicto hacia un episodio anterior y ubicó el quiebre en una ceremonia de los Martín Fierro. “Estaba del Moro arriba (conduciendo la ceremonia) y empieza a nombrar toda la mesa de Susana Giménez, nombra uno por uno a todos menos a Marley”, contó, al señalar un gesto que no habría pasado inadvertido.

Según la periodista, ese momento terminó funcionando como una señal pública de algo que ya venía desgastado. “Después de eso se cortó la onda. Yo averigüé esta situación por el lado de Marley porque Santiago ya lo venía esquivando desde hace mucho tiempo”, agregó, dando a entender que el malestar no nació de un solo episodio, sino de una distancia previa.

Ángel de Brito también sumó una lectura sobre el trasfondo del conflicto, aunque evitó revelar todos los detalles. “Yo sé por qué no lo saludó. Pero es un tema de ellos, no me compete. Lo voy a sintetizar en cuestión de piel. No se lo banca”, aseguró, dejando instalada la idea de que entre Santiago del Moro y Marley habría una diferencia personal difícil de disimular.

Denise Dumas, por su parte, apuntó a una explicación más vinculada a posiciones internas y maneras de ver ciertos temas. “Tiene que ver con la forma de pensar de cada uno sobre determinado temas…algo de Santiago de Marley, que no le cierra”, señaló, sin dar mayores precisiones, pero reforzando que el roce tendría un origen más profundo que una simple omisión en una entrega de premios.

Mientras tanto, el tema también habría generado movimiento dentro del canal, donde buscarían evitar que la tensión siga creciendo públicamente. Entre nominaciones, gestos no olvidados y versiones de pasillo, el vínculo entre Santiago del Moro y Marley quedó expuesto como una cuenta pendiente que ya no parece tan fácil de esconder.