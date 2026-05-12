La separación de Pampita y Martín Pepa dejó de ser un tema silencioso para convertirse en uno de los escándalos más comentados del espectáculo. Aunque ambos eligieron mantenerse alejados de las cámaras y no hablar públicamente del tema, en las últimas horas comenzaron a filtrarse fuertes versiones sobre cómo habría sido realmente la ruptura.

Quien rompió el hermetismo fue Yanina Latorre, que en su programa SQP lanzó una serie de explosivas declaraciones sobre el detrás de escena de la historia. La panelista contó que le llamó la atención el bajo perfil que mantuvo la modelo tras el final de la relación y decidió buscar información del lado del empresario.

“Me parece raro el silencio de Pampita. No creo en la armonía”, comentó la conductora al aire antes de revelar que se contactó con personas cercanas a Martín Pepa. A partir de ahí, comenzó a leer supuestos mensajes que describían un escenario muy distinto al que se conocía públicamente.

Según relató Yanina Latorre, el vínculo terminó de la peor manera y el entorno del empresario estaría completamente aliviado con la ruptura. “Terminaron a los corchazos, ella lo torturó por teléfono y mensajes”, leyó la periodista en vivo, generando sorpresa entre sus compañeros y una inmediata repercusión en redes sociales.

Además, sostuvo que la reacción de Pampita habría sido desesperada luego de que él decidiera ponerle punto final a la relación. “Ella no aceptaba la separación”, afirmó la panelista, quien aseguró que la modelo insistía constantemente con llamados, audios y mensajes intentando revertir la situación sentimental.

La conductora también contó que, siempre según la versión del círculo íntimo de Martín Pepa, el empresario terminó agotado emocionalmente. “Se le saltó la cadena y lo insultó de arriba abajo”, detalló Yanina Latorre, describiendo un clima muy tenso entre ambos durante los últimos días del vínculo.

Pampita y otro final sin paz

En medio de su relato, la panelista reveló incluso una de las frases que, supuestamente, Pampita le habría dicho a su ex en plena crisis. “Te vas a arrepentir, no me dejes”, leyó al aire, dejando en evidencia el dramático tono que habría tenido la conversación entre ellos.

Mientras tanto, ni Pampita ni Martín Pepa hicieron declaraciones públicas sobre estas versiones. Sin embargo, los dichos de Yanina Latorre volvieron a colocar a la modelo en el centro de la escena mediática y alimentaron aún más las especulaciones sobre uno de los romances más comentados de los últimos meses.