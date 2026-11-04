Después de semanas de competencias, ensayos y momentos de mucha emoción, Popstars llegó a su desenlace y ya tiene a las cinco artistas que integrarán Chapeaux, la nueva banda femenina surgida del reality de Telefe. La definición se conoció durante la última emisión del ciclo, en una gala cargada de expectativa que terminó con abrazos, lágrimas y festejos.

Las elegidas fueron Juana Distefano, Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Kala Bidner, quienes consiguieron convencer al jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García. La selección se realizó de manera individual: cada finalista tuvo que sentarse frente a los evaluadores para conocer si había conseguido uno de los cinco lugares disponibles. Las otras participantes que llegaron a esta instancia fueron Oriana Ledesma Castillo, Micaela Dobarro y Sofía Helmich.

La primera en recibir la noticia fue Juana Distefano, de 19 años. Además de su talento para el canto, tiene una comunidad importante en las redes sociales y mantiene un canal de YouTube desde 2015, donde comparte videos de su vida cotidiana. Cuando le confirmaron que integraría la banda, no pudo ocultar su sorpresa y respondió: “¡No lo puedo creer!”. Su incorporación abrió una noche de celebraciones que iría sumando nuevas integrantes.

La segunda seleccionada fue Mía Piñeiro, de 18 años, quien tiene una historia familiar muy ligada a la música. Es nieta de Fernando Suárez Paz, el reconocido violinista que acompañó a Astor Piazzolla. Fue Nicki Nicole quien le comunicó la decisión del jurado y destacó la oportunidad de verla formar parte del proyecto. Emocionada, la joven expresó: “¡Gracias! De verdad no lo puedo creer”. También se destaca por su interés en la fotografía artística.

El tercer lugar quedó en manos de Magalí Altamirano, de 19 años, que ya cuenta con experiencia en el mundo del espectáculo. Durante 2026 se incorporó al elenco del regreso de Soy Luna, la producción de Disney+. Su capacidad para desenvolverse sobre el escenario y adaptarse a distintos estilos musicales fueron algunos de los aspectos que valoraron los evaluadores. Ángela Torres fue la encargada de darle la noticia: “Maga, gracias por todo. Sos parte de Chapeaux”.

La cuarta elegida fue María Adolfina Pérez, conocida también como Adol. La joven es oriunda de Basavilbaso, Entre Ríos, y había llegado a Buenos Aires con la intención de estudiar Periodismo. Sin embargo, su pasión por la música terminó llevándola a participar del certamen. Una de sus actuaciones más destacadas fue la interpretación de “Girls Just Want to Have Fun”, el clásico de Cyndi Lauper.

Finalmente, Kala Bidner, de 21 años, completó la formación. Hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría, ya había tenido una experiencia artística importante: en 2022 interpretó el Himno Nacional Argentino antes del amistoso entre la Selección Argentina y Estonia. Al escuchar la confirmación de Nicki Nicole, reaccionó con absoluta emoción: “No, no, no. Los amo. Siento que estoy en un sueño”.

Con el quinteto confirmado, Chapeaux presentó su primer videoclip oficial, correspondiente a la canción “Me provoca”, que las participantes venían preparando durante el programa. Ahora comenzará una nueva etapa para las cinco artistas: su primer gran encuentro con el público será el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena, donde tendrán la oportunidad de mostrar en vivo el resultado de su paso por Popstars.