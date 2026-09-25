Máxima y Salma quedaron frente a la decisión más difícil del capítulo 20 de Popstars. Las dos habían tenido problemas en la prueba y esperaron juntas un veredicto que solo permitiría avanzar a una. El resultado provocó lágrimas y convirtió el final de la jornada en una despedida especialmente sensible.

Las 27 participantes habían cantado ante Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García. Para las primeras nueve, la tensión terminó en festejo cuando Ángela Torres anunció: “Estuvieron espectaculares hoy, un poco trajimos a nuestros grupitos favoritos de la noche. Así que no se hagan las zonzas, ya saben por qué son las primeras en pasar, felicitaciones siguen todas en la siguiente ronda de Popstars, merecido reinas”.

Otras doce jóvenes también continuaron, aunque recibieron una advertencia de Nicki Nicole sobre su desempeño: “Hoy están en este grupo porque, si bien estuvieron bien, pasaron algunas cositas. Como jurado decidimos decirles que quizás no fue la mejor noche pero les alcanza para pasar a la siguiente etapa. Pero tómenselo como una alarma para mejorar las cositas que les hemos marcado, porque sabemos que tienen el potencial”.

La decisión final del jurado de Popstars

La situación cambió para las seis artistas que quedaban. Charlie García les comunicó que el jurado había detectado dificultades y que una debería irse: “Hoy no fue el mejor día para ustedes, tuvimos temas de desafinación, de letra, de potencia, de a lo mejor malas decisiones de fragmentos de los temas… Y por desgracia, de este grupo, no van a pasar todas. Les voy a recordar que este programa esta buscando elemento para un grupo, eso es importante que lo sepan”.

Con la decisión reducida a dos nombres, Charlie anunció que Máxima seguiría en Popstars. Ella rompió en llanto al pensar también en Salma: “Siento alivio, ganas de descargarme, soltar todo lo que quería llorar. Por Salma también, que no la veía mal pero eso me quebró más, porque la vi tratando de ser fuerte y me da mucha tristeza”.

El jurado se acercó a abrazar a Salma tras comunicarle que su participación terminaba allí. “Yo lo veía venir claramente, lo presentí. Pero fue una experiencia hermosa y termina hoy”, reconoció. Al definir lo que se llevaba de Popstars, agregó: “Popstar para mí es convivencia, hermandad y ser una showgirl, y ser muy segura de una misma”.

Ya fuera de la evaluación, Salma se quebró al pensar en sus compañeras: “Lloro por las chicas, no voy a pensar en eso”. Las participantes la recibieron con abrazos y le dijeron: “Te amamos, te vamos a extrañar mucho”. Entre la alegría de quienes avanzaron y el dolor de esa despedida, el capítulo dejó a la vista el vínculo que construyeron durante la competencia.