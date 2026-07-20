La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó un profundo golpe entre los hinchas y también puertas adentro del plantel. Uno de los momentos que marcó el encuentro fue la expulsión de Enzo Fernández, quien vio la segunda tarjeta amarilla antes de que finalizara el tiempo reglamentario, dejando al equipo con un futbolista menos en un tramo decisivo del partido.

La roja al volante complicó aún más el desarrollo de un encuentro que ya se presentaba adverso para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. España logró imponer su juego durante buena parte de la final y terminó quedándose con el título gracias al gol convertido en el tiempo suplementario para sellar el 1-0 definitivo.

En medio de la tristeza por el resultado, Valentina Cervantes utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje cargado de emoción. La modelo eligió no hacer referencia directa a la expulsión de Enzo Fernández, pero sí dejó en evidencia su apoyo al mediocampista con una publicación que rápidamente generó repercusión entre los seguidores de la pareja.

Valu Cervantes apoyó a Enzo tras la Final

Desde el estadio donde se disputó la final, Valentina Cervantes compartió una imagen de sus hijos, Olivia y Benjamín, alentando a su padre y a la Selección Argentina. La postal reflejó el costado más familiar del torneo y el acompañamiento incondicional en uno de los días más difíciles para el futbolista.

Junto a la fotografía, la influencer escribió: “Me quedo con esta imagen, de cómo disfrutan del fútbol, de lo que les hace sentir las emociones que les genera”, acompañando el texto con un emoji de emoción. El mensaje fue interpretado como un gesto de contención para Enzo Fernández, quien venía de ser uno de los protagonistas del equipo tras convertir un gol determinante frente a Inglaterra en las semifinales.

Valu Cervantes apoyó a Enzo tras la Final

Mientras tanto, la AFA informó cómo será el regreso de la delegación luego del cierre del Mundial 2026. A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que no todos los integrantes del plantel volverán a la Argentina, ya que algunos futbolistas partirán directamente desde Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones.

El comunicado también confirmó que otra parte de la delegación, integrada por Lionel Scaloni, varios jugadores y miembros del cuerpo técnico y del staff, arribará al país durante la tarde del lunes. Se espera que en Ezeiza haya una importante convocatoria de hinchas para recibir al seleccionado, que pese a la derrota volvió a ser protagonista de una nueva final mundialista.