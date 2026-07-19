Antonela Roccuzzo acompañó a la Selección Argentina durante el Mundial 2026 con una serie de estilismos que captaron la atención fuera de la cancha. En cada encuentro mantuvo una identidad reconocible, pero modificó colores, prendas y accesorios para construir conjuntos diferentes sin abandonar la comodidad.

La camiseta del equipo nacional funcionó como el punto de partida de sus elecciones. La rosarina alternó entre el modelo titular y la versión alternativa, y optó por cortes que le permitieron adaptar una prenda deportiva a una estética urbana. De esa manera, mostró distintas posibilidades para llevar los colores argentinos sin recurrir siempre a la misma combinación.

Los jeans ocuparon un lugar importante dentro de su guardarropa mundialista. Antonela eligió diseños fáciles de combinar con zapatillas y logró equilibrar el carácter informal del denim con detalles más sofisticados. La silueta relajada de los pantalones evitó que los looks quedaran demasiado rígidos y reforzó una imagen natural para acompañar los partidos desde los palcos.

Otra de sus apuestas fueron los pantalones amplios en tonos celeste, azul, negro y blanco. Esa variedad cromática le permitió mantener la relación con la camiseta y, al mismo tiempo, jugar con diferentes contrastes. Los colores claros aportaron luminosidad, mientras que las opciones oscuras ofrecieron una alternativa más sobria dentro de la misma línea casual.

Las zapatillas completaron cada conjunto y confirmaron la prioridad que tuvo el confort durante el torneo. Lejos de sumar calzado formal, la esposa de Lionel Messi eligió modelos que acompañaron el movimiento y mantuvieron el equilibrio entre moda y funcionalidad. La decisión también reforzó el estilo relajado que suele caracterizar sus apariciones públicas.

En materia de accesorios, Antonela Roccuzzo incorporó anteojos de sol, carteras y joyas discretas. Ninguno de esos elementos desplazó a la camiseta como protagonista, pero todos ayudaron a elevar los estilismos. Los complementos aportaron un detalle refinado y transformaron prendas básicas en propuestas más cuidadas, sin caer en una imagen recargada.

Los peinados naturales y el maquillaje minimalista terminaron de definir su fórmula durante el Mundial 2026. Con prendas amplias, calzado cómodo y accesorios seleccionados con precisión, Antonela Roccuzzo consolidó una estética casual chic que pudo repetir con distintas variantes y se convirtió en una de las principales referentes de moda alrededor de la Selección Argentina.