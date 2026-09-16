Este miércoles 16 de septiembre llega la gran definición de Gran Hermano: Generación Dorada, después de 205 días de competencia y encierro. La final tendrá una particularidad inédita: será protagonizada exclusivamente por mujeres. Sol Abraham y Yisela “Yipio” Pintos son las dos participantes que consiguieron llegar hasta la última instancia y ahora dependen de los votos del público para consagrarse.

Para quienes quieran participar de la elección de la ganadora, existen dos alternativas habilitadas. Una de ellas consiste en enviar un SMS al número 9009, colocando como referencia “GH” y siguiendo las indicaciones que aparecen en la respuesta automática. Después de elegir a la participante, el sistema solicita responder con la palabra “SI” para confirmar que el voto quede registrado correctamente.

La otra posibilidad para votar es utilizar el código QR que aparece en pantalla durante las emisiones en vivo de Telefe. Al escanearlo, se accede al sistema de votación y se deben completar los pasos indicados. Según las condiciones del programa, también se puede ingresar mediante el sitio correspondiente y utilizar las opciones de pago disponibles para concretar la participación.

Ellas son las finalistas ¿Las votas?

Pero, ¿quiénes son las dos mujeres que llegaron a la final? Sol Abraham, oriunda de Tucumán y de 37 años, no es una desconocida para el universo de Gran Hermano: ya había participado en la edición de 2011, donde terminó quinta. En esta nueva oportunidad regresó con otro perfil de juego y rápidamente quedó en el centro de varias de las principales discusiones de la casa.

Abraham incluso protagonizó una situación extraordinaria durante el reality. Tras haber sido expulsada por decisión de Gran Hermano, recibió posteriormente una nueva oportunidad y volvió al juego mediante un Golden Ticket. Desde entonces, aprovechó la experiencia acumulada y el respaldo de sus seguidores, conocidos como los solangistas, para superar diferentes placas y alcanzar la final. Sus enfrentamientos generaron adhesiones y críticas a partes iguales.

En la vereda opuesta aparece Yisela “Yipio” Pintos, la representante uruguaya de la definición. Humorista y vinculada al mundo del streaming y el stand up, llegó al programa con una comunidad construida previamente en redes sociales. Durante su paso por la casa se convirtió en una de las figuras centrales de su grupo y defendió públicamente su identidad: “Soy una gorda en medio de un reality de chicas lindas. Ustedes no tienen una idea de lo que eso significa”.

Ellas son las finalistas ¿Las votas?

La historia de Yipio también tuvo un regreso. Después de abandonar temporalmente la competencia debido a una operación de su madre, logró regresar gracias al voto de la audiencia en el repechaje, donde consiguió el 35,6% de los sufragios. Su vínculo con el público creció durante el tramo final y terminó convirtiéndola en una de las dos candidatas al título. En caso de ganar, se convertiría en la tercera uruguaya en conquistar Gran Hermano Argentina.

La definición será, además, por un premio millonario. La campeona de Gran Hermano: Generación Dorada recibirá $70.000.000, una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual. El segundo puesto tendrá una casa y $20.000.000, mientras que el tercero recibirá $10.000.000. A su vez, quienes participen de la votación competirán por un premio de $10.000.000. La final podrá seguirse por Telefe y mediante MiTelefe, en la opción “Vivo”.