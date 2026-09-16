El recuerdo de haber buscado refugio en su camarín sigue siendo doloroso para Georgina Barbarossa. Durante una entrevista con SQP, la conductora relató que Jorge Porcel la tocó sin su consentimiento cuando era muy joven y compartían trabajo. También recordó la contención que recibió de una colega y las dificultades económicas que después la llevaron a aceptar otro proyecto con él.

Al describir aquel episodio, fue contundente: “Me tocó el cu... de una manera horrible, espantosa y me fui llorando al camarín. Yo era muy chica”. Según contó, Carmen Vallejo la acompañó después de lo ocurrido. La actriz, madre de Selva Aleman, le aseguró que estaría presente en todas las escenas que tuviera que grabar con el humorista.

Esa ayuda ocupó un lugar importante en el relato de Georgina Barbarossa, quien también explicó por qué no pudo evitar volver a coincidir laboralmente con Jorge Porcel. “Estábamos muy mal de plata y tenía que trabajar”, expresó. Cuando estaba embarazada de sus mellizos Juan y Tomás, aceptó trabajar nuevamente con él porque no tenía ingresos. Su balance fue doloroso: “Fue otro pan amargo. Era un gordo baboso”.

La entrevista se produjo a partir de las repercusiones de la biopic de Moria Casán, que reavivó las conversaciones sobre comportamientos atribuidos al actor. Apenas el cronista lo mencionó, la conductora reaccionó: “Ni me hables...”. Al explicar ese rechazo, agregó: “Era un ser deleznable. Yo lo tuve que sufrir”. Luego desarrolló las experiencias que sostenían esa afirmación.

Por qué Georgina Barbarossa no le contó lo ocurrido a Carmen Barbieri

Otra parte de la conversación estuvo dedicada al silencio que mantuvo frente a Carmen Barbieri, quien había tenido una relación sentimental con Jorge Porcel. Georgina Barbarossa explicó que nunca le confió lo sucedido: “Yo nunca se lo conté a ella. Pero, ella estaba enamorada, no lo entendí nunca. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué el novio era un asqueroso y un degenerado?”.

El malestar también apareció cuando señaló que prefería no profundizar en otros recuerdos. “No me gusta hablar de la gente muerta. Que Dios lo tenga en un tacho de mierd... y no lo largue”, expresó. Aun con esa resistencia, reafirmó su testimonio: “Pero, de repente hablando así, se zarpaba. Conmigo era así, el lo hizo y yo doy fe. Fue un horror”.

Su relato expuso, además del episodio de acoso, las circunstancias en las que tuvo que continuar trabajando. La necesidad de ingresos la llevó a compartir otro proyecto con alguien de quien conservaba una experiencia traumática. Frente a ese recuerdo, el gesto de Vallejo quedó señalado como una ayuda concreta: ofrecerle compañía para que no atravesara sola las escenas junto al humorista.