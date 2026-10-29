¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
UNO POR UNO

Premios Ídolo 2026: la lista completa de ganadores y quién se llevó el Ídolo del Año

La ceremonia de los Premios Ídolo 2026 terminó y dejó una lista de ganadores entre las figuras del mundo digital.

 

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 28 de octubre de 2026 a las 23:42
PUBLICIDAD

Los Premios Ídolo 2026 llegaron a su fin después de una noche que reunió a creadores de contenido, artistas y otras figuras del mundo digital. A lo largo de la ceremonia se entregaron las estatuillas de cada categoría y se conocieron los nombres de quienes resultaron elegidos.

Todos los ganadores de los Premios Ídolo 2026:

La lista de los nominados:

Humor y entretenimiento

  • Cami Jara
  • El Gordo y El Flako
  • Facturita
  • Lucho Mellera
  • Alex Pelao
  • Valen Rizzuti (Ganador)
  • Lucas Spadafora
  • Gastón Massa

Podcast

  • Ferné con Grego
  • Hispa La Sesión
  • Historia en Podcast
  • La Fórmula Podcast (Ganadora)
  • La Sillita
  • Psicología al Desnudo

Emprendimiento

  • Diabla
  • Ganga Home
  • Giga x Spreen
  • Gordis Burger
  • Mosquiani
  • Yerba Cósmico (Ganadores)

Actualidad

  • Camila Ibarbalz
  • Cami Valero
  • Fede Bongiorno
  • Lara López Calvo (Ganadora)
  • Mica Comunica
  • Mujer Financiera

Momento Viral

  • Casamiento Margelita, de Nadie Dice Nada
  • Gero Arias noqueando a Viruzz, en La Velada
  • “¿Ir preso dos años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez?”, de Paren la Mano
  • “¿Así toma agua la Agusneta?” (Ganadores)
  • Luzu vs. 412
  • “¿Si ponemos una casa solo de milanesas?”, de Top Globales
  • “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”, de Sofía Martínez
  • Alonso cantando con Yatra en el Movistar Arena
  • Marta Fort descubriendo un robo de aceite como cajera, de Esto es Blender
  • Messi Prime, de Lo del Pollo
  • Sofi Gonet y su tributo a Martitegui en MasterChef
  • Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul, en Sería Increíble
  • “Los dos metimos cambios”, de MasterChef
  • Miranda! presenta la nueva canción de Perfecta, en Nadie Dice Nada

Gastronomía

  • Ailín Tokman
  • Gastón Soffritti
  • Tefi Russo (Ganadora)
  • Agus Liporace
  • Lucía Scarpa
  • Paulina Cocina
  • Andrés Simón

Ídolo Revelación

  • La Agusneta
  • Agustín Creevy
  • Evitta Luna
  • Marta Fort (Ganadora)
  • Teo D’Elia
  • Valen Rizzuti

Viaje

  • Agostina Di Stéfano
  • Pía Bottero
  • Modo Turista
  • Agus López
  • Martina Saravia (Ganadora)

Beauty

  • Belén Garrido
  • Joaquín Vázquez
  • Juanita Ramos
  • Daniela López
  • Lu Ballatore
  • Cande Copello (Ganadora)  

Ídolo Futbolero/a

  • Ezzequiel
  • Gastón Edul
  • Jero Freixas
  • Lautaro “La Cobra” Del Campo
  • Joaquín “Pollo” Álvarez
  • Sofía Martínez (Ganadora)
  • Davo Xeneize

Ídolo Cultura, Tecnología y Especialistas en Redes

  • Caro Dubiansky
  • Francisco Castro
  • Celeste Giardinelli
  • Bruno Riboldi
  • Mai Pistiner
  • Diego Poggi
  • Santiago Bilinkis
  • Almendra Veiga (Ganadora)

Ídolo Notero/a

  • Gaspar Kahan
  • Lizard
  • Nicolás Barral
  • Todo Versus
  • Valen Rizzuti (Ganador)
  • Previate Esta

Contenido Creativo

  • Agustín Franzoni (Ganador)
  • Belu Lucius
  • Ferbo
  • Jacinta de Oromí
  • Matías Jafif
  • Michelle Masson
  • Lily Chen
  • Agus Cabaleiro

Deporte

  • Gero Arias (Ganador)
  • Cristian Grosz
  • Juli Puente
  • Lucas Ortega
  • Nico Ferrero
  • Sofía Martínez

Lifestyle

  • Camila Mayan
  • Delfina Ferro (Ganadora)
  • Julieta Poggio
  • Santi Talledo
  • Sofía Gonet
  • Sofi Ganuza y Belu Deluca
  • Lizardo Ponce
  • Sele Mosca

Ídolo Automotor

  • Aixa Franke
  • Agustín Marcatili
  • Florencia Andersen
  • Iñaki Zugasti (Ganador)
  • Ale Hartman
  • Lucas Abriata

Ídolo Celebrity

  • Damián Betular
  • Jimena Barón
  • Momi Giardina
  • Nico Occhiato (Ganador)
  • Stephanie Demner
  • Yanina Latorre
  • Zaira Nara

Health

  • Agus Privi
  • Daniel Troncoso
  • Fiorella Vitelli (Ganadora)
  • Laura Romano
  • Simón Scarano
  • Jimena Le Bellot

Ídolo Musical

  • Milo J
  • La T y La M
  • Ángela Torres (Ganadora)
  • Q’Lokura
  • Tuli Acosta
  • Olivia Wald

Moda

  • Lola Latorre
  • Coty Crotto y Maru Gándara
  • Rocío Vázquez
  • Sofía Gonet
  • Zaira Nara (Ganadora)
  • Zuzu Coudeu
  • Milagros Ad

YouTuber

  • Agustín Creevy
  • Angie Velasco (Ganadora)
  • Pau Bolzan
  • Ian Lucas
  • Marti Benza
  • Kuki Agnone

Canción más viral

  • “Yakuza”, de La Joaqui
  • “Puñaladas”, de Lauta y Amigo de Artistas
  • “Soy Favela”, de La T y La M
  • “A quién le importa”, de Luck Ra y Thalía (Ganador)

Streamer

  • Mathias “C0ker” Vasile
  • Davo Xeneize
  • Goncho Banzas
  • Lautaro “La Cobra” Del Campo (Ganador)
  • Martín “Coscu” Di Salvo
  • Mernuel

Reseñas Experiencias/Gastronómicas

  • Buenos Paladares
  • El Club del Bajón
  • Cool Buenos Aires
  • Morfando Ando
  • La Chica del Brunch (Ganadora)
  • Vivamos BA

Ídolo Emergente

  • Lucía Baeza
  • Agos Reich
  • Benito SDR
  • Agustina Buera
  • Constanza Chismechian
  • Delfi Peña
  • Emma Klass
  • Ezequiel Katz
  • Facu Tronce
  • Fran Rizzaro
  • Gaspar Díaz
  • Ima Parise
  • Iñaki Zugasti
  • Juani Car
  • Juli Bianco
  • Valeria “La Gurisa” Rivas (Ganadora)
  • Diego “La Toba” Navajas
  • Franco Poggio
  • Rami Bilbao
  • Santos Canessa
  • Teo Podolsky
  • Santino “Turro” Marziotta

TikToker

  • Albere
  • Emma Klass
  • Evitta Luna (Ganadora)
  • Mar Cosca
  • Carito Muller
  • Valen Rizzuti

Streamer más viral

  • Mathias “C0ker” Vasile
  • Davo Xeneize (Ganador)
  • Lautaro “La Cobra” Del Campo
  • Marti Benza
  • Martín Cirio
  • Mernuel

Ídolo Comunidad

  • Azz Stream
  • Bondi Live
  • Blender
  • La Casa Streaming
  • La Juntada de los Artistas
  • Luzu TV (Ganadores)
  • Olga
  • Somos Gelatina
  • Streams Telefe
  • Un Poco de Ruido
  • Vorterix

Ídolo del Año

Davo Xeneize

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD