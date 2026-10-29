Premios Ídolo 2026: la lista completa de ganadores y quién se llevó el Ídolo del Año

Los Premios Ídolo 2026 llegaron a su fin después de una noche que reunió a creadores de contenido, artistas y otras figuras del mundo digital. A lo largo de la ceremonia se entregaron las estatuillas de cada categoría y se conocieron los nombres de quienes resultaron elegidos.
Todos los ganadores de los Premios Ídolo 2026:
La lista de los nominados:
Humor y entretenimiento
- Cami Jara
- El Gordo y El Flako
- Facturita
- Lucho Mellera
- Alex Pelao
- Valen Rizzuti (Ganador)
- Lucas Spadafora
- Gastón Massa
Podcast
- Ferné con Grego
- Hispa La Sesión
- Historia en Podcast
- La Fórmula Podcast (Ganadora)
- La Sillita
- Psicología al Desnudo
Emprendimiento
- Diabla
- Ganga Home
- Giga x Spreen
- Gordis Burger
- Mosquiani
- Yerba Cósmico (Ganadores)
Actualidad
- Camila Ibarbalz
- Cami Valero
- Fede Bongiorno
- Lara López Calvo (Ganadora)
- Mica Comunica
- Mujer Financiera
Momento Viral
- Casamiento Margelita, de Nadie Dice Nada
- Gero Arias noqueando a Viruzz, en La Velada
- “¿Ir preso dos años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez?”, de Paren la Mano
- “¿Así toma agua la Agusneta?” (Ganadores)
- Luzu vs. 412
- “¿Si ponemos una casa solo de milanesas?”, de Top Globales
- “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”, de Sofía Martínez
- Alonso cantando con Yatra en el Movistar Arena
- Marta Fort descubriendo un robo de aceite como cajera, de Esto es Blender
- Messi Prime, de Lo del Pollo
- Sofi Gonet y su tributo a Martitegui en MasterChef
- Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul, en Sería Increíble
- “Los dos metimos cambios”, de MasterChef
- Miranda! presenta la nueva canción de Perfecta, en Nadie Dice Nada
Gastronomía
- Ailín Tokman
- Gastón Soffritti
- Tefi Russo (Ganadora)
- Agus Liporace
- Lucía Scarpa
- Paulina Cocina
- Andrés Simón
Ídolo Revelación
- La Agusneta
- Agustín Creevy
- Evitta Luna
- Marta Fort (Ganadora)
- Teo D’Elia
- Valen Rizzuti
Viaje
- Agostina Di Stéfano
- Pía Bottero
- Modo Turista
- Agus López
- Martina Saravia (Ganadora)
Beauty
- Belén Garrido
- Joaquín Vázquez
- Juanita Ramos
- Daniela López
- Lu Ballatore
- Cande Copello (Ganadora)
Ídolo Futbolero/a
- Ezzequiel
- Gastón Edul
- Jero Freixas
- Lautaro “La Cobra” Del Campo
- Joaquín “Pollo” Álvarez
- Sofía Martínez (Ganadora)
- Davo Xeneize
Ídolo Cultura, Tecnología y Especialistas en Redes
- Caro Dubiansky
- Francisco Castro
- Celeste Giardinelli
- Bruno Riboldi
- Mai Pistiner
- Diego Poggi
- Santiago Bilinkis
- Almendra Veiga (Ganadora)
Ídolo Notero/a
- Gaspar Kahan
- Lizard
- Nicolás Barral
- Todo Versus
- Valen Rizzuti (Ganador)
- Previate Esta
Contenido Creativo
- Agustín Franzoni (Ganador)
- Belu Lucius
- Ferbo
- Jacinta de Oromí
- Matías Jafif
- Michelle Masson
- Lily Chen
- Agus Cabaleiro
Deporte
- Gero Arias (Ganador)
- Cristian Grosz
- Juli Puente
- Lucas Ortega
- Nico Ferrero
- Sofía Martínez
Lifestyle
- Camila Mayan
- Delfina Ferro (Ganadora)
- Julieta Poggio
- Santi Talledo
- Sofía Gonet
- Sofi Ganuza y Belu Deluca
- Lizardo Ponce
- Sele Mosca
Ídolo Automotor
- Aixa Franke
- Agustín Marcatili
- Florencia Andersen
- Iñaki Zugasti (Ganador)
- Ale Hartman
- Lucas Abriata
Ídolo Celebrity
- Damián Betular
- Jimena Barón
- Momi Giardina
- Nico Occhiato (Ganador)
- Stephanie Demner
- Yanina Latorre
- Zaira Nara
Health
- Agus Privi
- Daniel Troncoso
- Fiorella Vitelli (Ganadora)
- Laura Romano
- Simón Scarano
- Jimena Le Bellot
Ídolo Musical
- Milo J
- La T y La M
- Ángela Torres (Ganadora)
- Q’Lokura
- Tuli Acosta
- Olivia Wald
Moda
- Lola Latorre
- Coty Crotto y Maru Gándara
- Rocío Vázquez
- Sofía Gonet
- Zaira Nara (Ganadora)
- Zuzu Coudeu
- Milagros Ad
YouTuber
- Agustín Creevy
- Angie Velasco (Ganadora)
- Pau Bolzan
- Ian Lucas
- Marti Benza
- Kuki Agnone
Canción más viral
- “Yakuza”, de La Joaqui
- “Puñaladas”, de Lauta y Amigo de Artistas
- “Soy Favela”, de La T y La M
- “A quién le importa”, de Luck Ra y Thalía (Ganador)
Streamer
- Mathias “C0ker” Vasile
- Davo Xeneize
- Goncho Banzas
- Lautaro “La Cobra” Del Campo (Ganador)
- Martín “Coscu” Di Salvo
- Mernuel
Reseñas Experiencias/Gastronómicas
- Buenos Paladares
- El Club del Bajón
- Cool Buenos Aires
- Morfando Ando
- La Chica del Brunch (Ganadora)
- Vivamos BA
Ídolo Emergente
- Lucía Baeza
- Agos Reich
- Benito SDR
- Agustina Buera
- Constanza Chismechian
- Delfi Peña
- Emma Klass
- Ezequiel Katz
- Facu Tronce
- Fran Rizzaro
- Gaspar Díaz
- Ima Parise
- Iñaki Zugasti
- Juani Car
- Juli Bianco
- Valeria “La Gurisa” Rivas (Ganadora)
- Diego “La Toba” Navajas
- Franco Poggio
- Rami Bilbao
- Santos Canessa
- Teo Podolsky
- Santino “Turro” Marziotta
TikToker
- Albere
- Emma Klass
- Evitta Luna (Ganadora)
- Mar Cosca
- Carito Muller
- Valen Rizzuti
Streamer más viral
- Mathias “C0ker” Vasile
- Davo Xeneize (Ganador)
- Lautaro “La Cobra” Del Campo
- Marti Benza
- Martín Cirio
- Mernuel
Ídolo Comunidad
- Azz Stream
- Bondi Live
- Blender
- La Casa Streaming
- La Juntada de los Artistas
- Luzu TV (Ganadores)
- Olga
- Somos Gelatina
- Streams Telefe
- Un Poco de Ruido
- Vorterix
Ídolo del Año
Davo Xeneize