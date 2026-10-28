El regreso al trabajo de Carmen Barbieri duró apenas dos jornadas antes de una nueva recaída. Tras el esfuerzo del lunes y el martes, este miércoles la conductora no pudo llegar al canal y quedó en su casa, acompañada y a la espera de su médico.

La tos y la falta de aire continuaban: “Me bajó la presión y casi me desmayo. No paro de toser por mi broncoespasmo, me tiene sin aire. Ahora estoy en la cama esperando a mi médico”. La ausencia le pesaba: “Sí, odio faltar y tengo una recaída”.

Gaby Girls, su asistente, esperaba en el canal: “Yo estaba en el canal esperando que llegara porque a las seis y media la he pasado a buscar con el auto y me entero por Lucho, nuestro productor, de que Carmen lo llamó para decirle que se sentía mal, que no iba a venir”.

El auto esperaba, pero ella no pudo continuar: “Después hablo con ella y me dijo que estaba abajo esperando en la portería del edificio al auto. Llegó al auto y cuando atravesó la puerta le agarró un decaimiento”. Gaby completó: “Entonces prefirió no subirse al auto, volver a acostarse y llamar al médico”.

Carmen Barbieri venía de fiebre de hasta 40 grados. Gaby añadió: “El problema que más tenía ella es que también le descubrieron que había vuelto a tener COVID”. El regreso, según contó, tuvo autorización médica: “Cuando le dijo: ‘No, ya no contagiás a nadie, pasaron cinco días, no tenés nada’, entonces se vino a trabajar”.

Pampito ya lo había contado en Puro Show: “Estaba saliendo de su casa para hacer su programa en el Canal Nueve y se descompensó, se le bajó la presión, se le nubló todo y no se pudo subir al taxi”. Carmen estaba acompañada: “Está cuidada por María, la persona que trabaja en su casa”.

El periodista leyó el intercambio: “Le escribí recién a Carmen Barbieri y ya me contestó. Está con el celular. Le digo: ‘Carmen, ¿cómo estás?’, porque me cuentan que en Canal Nueve estaban los productores esperándola y que le avisaron en último momento que no llegaba”. Ella respondió “No estoy muy bien. Hoy no puedo ir a trabajar” y describió: “Estoy débil, con baja de presión, estaba por subir al auto y me mareé, me mareé tanto que se me nubló todo”. Sobre los días previos, admitió: “Lunes y martes hice un gran esfuerzo”.

Al recordar el COVID de la pandemia, Pampito señaló: “Casi la mata, contado por ella. Ella siempre quedó muy débil de salud”. Y cerró: “Así que hoy Carmen no va a hacer su programa. Le mandamos un beso grande a Carmen, que se reponga, que se cuide sobre todo”. Antes de otra emisión, Carmen Barbieri esperaba una evaluación que permitiera saber cómo seguir.